大S被年輕小鮮肉搭訕「牙齒很美」 小S怒喊：是在嘲笑我
大小S姊妹感情融洽，經常跟姊妹淘們一起出國旅遊，小S近期在podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》中，跟S媽聊到不管去倫敦還是在香港，只要身邊有大S，她就沒有機會豔遇。
小S透露有一年她們去倫敦，有個年輕帥哥遠遠對他們走過來，眼中彷彿只看到大S，這人還對大S說：「妳的牙齒很漂亮！」小S氣得說：「她應該是在嘲笑我當時戴牙套吧！」另一次她跟大S、李心潔3人去香港，遇到一位店員要了大Ｓ、李心潔的電話，小Ｓ也想寫下自己的電話，店員卻直說「再見」，S媽緩頰：「應該是他們覺得妳看起來是未成年小妹妹，不想惹麻煩吧！」
小S跟大S的閨密們都是從十幾歲到現在的交情，經常在家聚會，她們感情好到可以一起擠在廁所陪小S蹲馬桶，因為深怕她錯過了精彩話題。但感情再好也會吵架，小S說有次請范曉萱當專輯製作人，她在錄音間等了2個小時，對方還是沒來，等2人終於見面，小S就冷冷地說：「妳連做好朋友的專輯都會遲到，怎麼做別人的專輯？」
范曉萱當場沒說什麼，可是錄音過程中，小S隔著隔音玻璃感覺范曉萱情緒低落，終於走過去關心，范曉萱才解釋是真的身體不舒服才遲到，「但妳剛剛講那句話真的很傷人！」2姐妹在錄音室一起抱頭痛哭，小S覺得自己應該更信任好友，應該問她為什麼會遲到才對？2人才又和好如初。