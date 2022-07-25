大腸桿菌超標！北市2名店手搖飲複驗不合格 最重遭罰4萬
炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，台‘北市政府衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，專案抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，111年度總計抽驗178件，不符衛生標準3件，不合格率1.7%。本次公布第2波共計抽驗93件，分別有25件冰品及食用冰塊、38件調製飲品及30件配料，其中3件飲品經初、複抽結果仍不符衛生標準，其他產品均符合規定。
台北市衛生局指出，此次依類別檢驗指標性病源菌(沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7)，初抽結果有20件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有3件產品不符規定，針對不符規定業者，衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
另指標性病源菌被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的指標性病源菌會進而影響飲冰品品質及減少其保存期限。
北市衛生局表示，為維護民眾夏天食用飲冰品的衛生及安全，提醒飲冰品業者有4大重點進行衛生管理，第1點「環境器具」販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒及注意冰箱儲存溫度管控、第2點「作業人員」應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套、第3點「原料來源」應確認冰塊或配料供應商之製作過程及衛生條件及保留進貨紀錄或資料、第4點「水源品質」應慎選濾水器及濾芯來源並定期更換製冰機或飲水機濾心等。（編輯：林莞茜）