台股跌勢縮！終場跌13點、收14936點 元宇宙與生醫旺
受到美股上週五（22日）回落影響，再加上本周美國Fed即將召開會議，台北股市今（25）日開低，早盤一度跌近百點，不過盤中跌幅縮小，甚至來到盤上14968點，終場跌13點，收在14936點，跌幅0.08%，成交金額僅1823億元。權值股台積電收盤跌3.5元，收在499.5元，500元又失守。
台北股市今日開盤跌47.11點，加權股價指數以14902.25點開出，沒多久指數一度跌百點，下殺來到14851點，但盤中跌幅縮小，終場跌13點，收在14936點，跌幅0.08%，成交金額僅1823億元。權值股台積電收盤跌3.5元，收在499.5元。
而市場傳出中國大陸晶圓代工成熟製程產能鬆動，降價潮來襲，台灣業者為防堵訂單流失祭出優惠價。而除台積電表現弱勢外，晶圓代工聯電、世界先進與力積電也都走跌，分別跌4.5%、3%與3.5%。其他重要電子股，如聯發科同樣弱勢，跌2.4%，收在688元。
至於鴻海逆勢抗跌，終場漲1.5元，收在107.5元，漲幅1.4%。宏碁早盤黑翻紅，終場漲逾1%，和碩、國巨、英業達也抗跌漲超過1%。南亞科、群創、友達終場則跌1到3%。今日盤面焦點為元宇宙，威盛尾盤飆漲停，宏達電、義隆、位速、揚明光漲逾1%。另外，生技醫療也搶眼，泰福、易威、東生華、明達醫、益得、合世、佰研飆漲停。