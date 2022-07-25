世衛提高猴痘警戒！個案集中2州　周志浩曝3大點預防事項

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周志浩說，雖然在宣布緊急事件前，國內已開始防治工作，那猴痘目前主要傳播對象還是有侷限性、有親密接觸，比較有可能傳染，當然不能排除它可能有飛沫接觸汙染、環境傳染，但目前為止，最主要以親密肢體接觸造成傳播，尤其目前到國外的流行地區，要提醒民眾，應該要避免和不特定人士有密切的肢體接觸，若返國入境發覺有發燒、皮膚有症狀，甚至發出紅疹或產生水泡或破掉產生膿胞，記得要告訴檢疫人員，若回來才發生，記得要清楚報告旅遊和接觸史，讓可提供最合適的治療。
周志浩提到，目前為止全球只有5死亡病例，5例都在非洲，所以在其他發展較好的區域，產生的症狀相對輕微。
指揮官王必勝說，猴痘發布了緊急事態的宣告，但分析國際疫情和國內2例境外移入狀況，在嚴密監視下，是密切接觸才會傳染，也牽涉到有些族群，目前在國內應該是不會有廣泛傳播的問題，相關準備工作，疾管署有在進行，包括疫苗和藥物採購和有適當宣導，民眾不用過度緊張。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。