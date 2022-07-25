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世衛提高猴痘警戒！個案集中2州　周志浩曝3大點預防事項

▲疾病管制署署長周志浩說明預防猴痘3大注意事項。（圖／指揮中心）
▲疾病管制署署長周志浩說明預防猴痘3大注意事項。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-25 14:40:08

世界衛生組織（WHO）在7月23日宣布猴痘為全球公衛緊急事件，中央流行疫情指揮中心今（25）日在疫情記者會上，身兼疫情監測組長的疾病管制署署長周志浩，說明3點預防注意事項，並針對傳播對象、旅遊高風險場域、返國入境等狀況進行說明。

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周志浩表示，全球目前約有17000例的確診病例，以歐洲、美洲特別多，國內目前已採取相關作為，有11例通報病例，2例境外移入病例，9例排除，1例已康復出院，接觸者也無相關症狀，另有1例目前還在住院當中。

▲猴痘國內外疫情說明（圖／指揮中心）
▲猴痘國內外疫情說明（圖／指揮中心）

周志浩說，雖然在宣布緊急事件前，國內已開始防治工作，那猴痘目前主要傳播對象還是有侷限性、有親密接觸，比較有可能傳染，當然不能排除它可能有飛沫接觸汙染、環境傳染，但目前為止，最主要以親密肢體接觸造成傳播，尤其目前到國外的流行地區，要提醒民眾，應該要避免和不特定人士有密切的肢體接觸，若返國入境發覺有發燒、皮膚有症狀，甚至發出紅疹或產生水泡或破掉產生膿胞，記得要告訴檢疫人員，若回來才發生，記得要清楚報告旅遊和接觸史，讓可提供最合適的治療。

周志浩提到，目前為止全球只有5死亡病例，5例都在非洲，所以在其他發展較好的區域，產生的症狀相對輕微。

指揮官王必勝說，猴痘發布了緊急事態的宣告，但分析國際疫情和國內2例境外移入狀況，在嚴密監視下，是密切接觸才會傳染，也牽涉到有些族群，目前在國內應該是不會有廣泛傳播的問題，相關準備工作，疾管署有在進行，包括疫苗和藥物採購和有適當宣導，民眾不用過度緊張。（編輯：林莞茜）

▲預防猴痘3大注意事項。（圖／指揮中心）
▲預防猴痘3大注意事項。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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