菲律賓大學驚傳校園槍擊！前市長出席女兒畢典中彈身亡
菲律賓首都馬尼拉一所大學法學院24日傳出校園槍擊事件，當時該校法學院正舉行畢業典禮，現場來賓眾多，槍擊事件導致3人死亡包含菲律賓南部一名前市長、助理與校園警衛，警方逮捕調查後，初步認定兇手是出於私人恩怨才進行槍擊行為。
綜合《BBC》與當地媒體報導，位於菲律賓首都馬尼拉的雅典耀大學（Ateneo de Manila University）日前畢業典禮過程中驚傳槍擊事件，死者之一為菲律賓南部巴西蘭島（Basilan）拉米坦市（Lamitan）前市長弗里蓋（Rose Furigay），當時她正在參加女兒的畢業典禮，女兒受到輕傷目前在醫院病情穩定，但弗里蓋傷重不治。
新上任的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）得知消息後表達慰問，並發表聲明表示要求警方徹查這些槍擊事件，並將所有相關人員繩之以法；奎松市警察局長梅迪那（Remus Medina）則在記者會上提到，警方目前已逮捕並羈押嫌犯，初步調查結果得知嫌犯是一名在巴西蘭島執業的醫生，遭弗里蓋提出高達76件網路誹謗訴訟因此停業，正在保釋期間，此番槍擊事件應為涉及私人紛爭的槍擊案。
馬尼拉雅典耀大學則指出，事件發生在法學院2022年畢業典禮開始前約一個小時，該畢業典禮隨後被取消，校方將繼續與警方河相關單位配合；《路透社》則提到，嫌犯一度棄車逃逸，但最後仍在校園附近的教堂被逮捕，警方認為兇手身上帶有兩把手槍與一個消音器，是「下定決心進行刺殺」。