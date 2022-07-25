【車勢星聞】最新！林志穎意識清楚、能簡單對話，籲：別再揣測事發經過

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林志穎經紀人表示，接下來林志穎將接受長庚醫療團隊的照護及進行手術，至於手術內容將暫時不對外公開，而林志穎目前的身體狀況無法完整拼湊當時車禍發生的經過，弟弟林志鑫也表示，網路上有許多不符事實的相關報導，已造成家人們更多的痛苦及傷害，懇請社會大眾不要再繼續討論、或揣測事發經過，待林志穎身體狀況好轉，將會向相關單位陳述車禍過程；除此之外，林志穎本人無意浪費社會資源，今(7/25)記者會將是最後一次公開與大家說明狀況，同時也呼籲媒體及大眾不要打擾醫院團隊的運作，並盼給家人空間，並感謝各界關心，這些將是林志穎恢復健康的最大動力。
聲明稿：
謝謝各位這幾天的關心，也辛苦大家了，今天針對幾件事情與大家說明：
首先還是要向第一時間將林志穎先生與兒子Jenson救起的民眾致上最深的謝意，目前我們也在這幾天陸續聯絡救命恩人，已經由經紀人與家人親自或透過他人表達由衷感謝之意，這段期間若有造成您們的困擾，深感抱歉，我們目前與志穎的救命恩人保持聯繫，待志穎的身體狀況穩定，志穎的家人也會親自拜訪道謝。
針對志穎目前的狀況已經逐漸好轉，他目前的意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，接下來在長庚醫療團隊的專業評估下，將進行相關的手術，很抱歉手術的內容暫時無法跟大家說明，後續志穎也會需要一些時間修復與靜養。
對於近期新聞與網路討論事發經過眾說紛紜，目前也只有當事人志穎最清楚，我們也有嘗試詢問志穎，但因他目前的身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生的經過，後續會等到志穎狀況好轉後，會再與相關單位進行說明。
最後，與志穎及家人討論過後，志穎並不想浪費太多社會資源在關注他的事情上，這段期間謝謝你們給他的鼓勵，這也是最後一次與大家說明志穎目前的狀況；也再次感謝第一時間救起志穎與Jenson的熱心民眾、還有永遠在第一線服務民眾的消防局，這次給予非常大幫助的長庚醫療團隊，還有最重要感謝所有關心志穎的朋友、歌迷、還有藝人們，另外也謝謝合作廠商能夠體諒志穎目前的狀況願意讓工作延後，謝謝你們。
7月25日 吉米工作室