還是來陪李玖哲了！江宏傑吐「最後的那一天」

李玖哲將於台北、高雄舉辦「今天星期幾」演唱會，今（25）日舉辦演唱會記者會，同屬「全明星運動會」紅隊的江宏傑、姚元浩擔任嘉賓站台。近來江宏傑與福原愛，因為女方帶走家人搞失聯，事件鬧得沸沸揚揚，面對如此情況，李玖哲表示有2首歌可以送給江宏傑。
江宏傑、姚元浩擔任神祕嘉賓站台李玖哲，還送上「愛哭包衛生紙」，2人在台上與李玖哲合唱《最後的那一天》，李玖哲對於這個禮物開玩笑說：「好爛。」隨即表示很感動，也澄清自己私下沒那麼愛哭。除了舉辦演唱會外，李玖哲還要推出新單曲，引人注意的是，姚元浩不僅自薦當演唱會嘉賓，還積極要擔任李玖哲新歌MV男主角，「可是MV男主角不是他，這個MV真的不適合他拍，他看這個MV就知道了。」
而新一季《全明星運動會》已經播出，過去身為紅隊一員，李玖哲直言希望紅隊會贏，近來江宏傑暴怒在社群媒體罵福原愛，風波尚未平息，被問到有沒有安慰江宏傑，李玖哲提到：「我剛剛有給小傑擁抱，不需要多做什麼。」至於要送哪一首歌給江宏傑，他笑回：「有很多歌都能送給他欸，像是《最後的那一天》、《我會好好過》。」對於江宏傑的私事，李玖哲則表示那是他的個人隱私，不便多說，「他知道，需要我們的時候我們都會在他身邊就夠了。」此外，江宏傑擔任完嘉賓後快速消失，沒有接受媒體訪問。