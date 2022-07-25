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死亡+53例！確診3歲女童腦炎高燒41.1度　發病3天後病逝

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明今（25）日最年輕死亡個案狀況。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞說明今（25）日最年輕死亡個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-25 14:53:14

中央流行疫情指揮中心表示，今（25）日本土新增16921例個案、死亡增53例，其中最年輕死亡個案為3歲女童，他在發病3天後因腦炎病逝，醫療應變組副組長羅一鈞說，該個案本身慢性病史，從未接種疫苗，他在7月21日發高燒、快篩確診，7月22日持續高燒至攝氏41.1度緊急送醫，出現意識改變，經電腦斷層發現疑似腦炎，後來又有呼吸窘迫症狀，經緊急插管住進加護病房，給予降腦壓、類固醇等藥物治療，但在7月23日因病況惡化，搶救不治，死因為腦炎合併心肺衰竭。

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今日國內共新增16921例本土個案，有中症36例、重症45例，其中53人死亡；另外有境外移入增206例，死亡個案年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中48人具慢性病史、35人未接種3劑疫苗、23人從未接種疫苗，有30人年齡超過80歲。

據統計，國內目前12歲以下兒童累積本土重症118人，有53例為MIS-C，25例為腦炎、肺炎為19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，共病3例，重症個案中增1例死亡，累計共25人，其中有9例為腦炎。（編輯：林莞茜）

▲今（25）日死亡病例分析。（圖／指揮中心）
▲今（25）日死亡病例分析。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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