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《彈射世界》迎接夏天！期間限定泳裝角色轉蛋池今起更新

▲《彈射世界》迎接夏天，「每日1次免費1抽轉蛋活動」確定舉辦。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》迎接夏天，「每日1次免費1抽轉蛋活動」確定舉辦。（圖／遊戲橘子提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-25 15:14:30

遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》，在今（25）日推出【新角色精選轉蛋】更新期間限定泳裝角色！並舉辦期間限定活動【降臨討伐戰 魁雷精靈獸】取得活動限定裝備道具、【每日1次免費1抽轉蛋活動】最多可抽26次轉蛋、【夏日挑戰討伐挑戰】可獲得「10連抽轉蛋券」！此外，官方將於7月29日舉辦繁中版限定活動【廢龍祭】可獲得繁中版獨家「活動專屬稱號」！

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迎接炎炎夏日《彈射世界》於7月25日【新角色精選轉蛋】更新期間限定泳裝角色，限定★5「莉莉絲」、★5「賽拉」、限定★4「阿傑爾」機率上升中！

▲《彈射世界》角色「莉莉絲」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「莉莉絲」。（圖／遊戲橘子提供）
【限定角色】赤裸公主★5「莉莉絲」
史特拉德斯王族最後的遺孤，落入旁若無人的王所策劃的計謀，而使肌膚暴露在夏日的空氣當中。不過正因為身處逆境，她心中的火焰才能夠猛烈地燃燒。CV:高橋李依。

▲《彈射世界》角色「賽拉」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「賽拉」。（圖／遊戲橘子提供）
【限定角色】夏日救助者★5「賽拉」
過去曾被故鄉的星辰放逐，但仍親手奪回了失去的摯友的原保安隊首席。受史黛拉一行人的邀約，首次挑戰叫做「度假」的任務。CV:悠木碧。

▲《彈射世界》角色「瑪姆娜莉雅」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「瑪姆娜莉雅」。（圖／遊戲橘子提供）
救世之母★5「瑪姆娜莉雅」
負責統領某個浮船街的治癒術師。不分男女老少受到眾人景仰，培育了許多優秀人才的大海聖母。CV:井上喜久子。

▲《彈射世界》角色「阿傑爾」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「阿傑爾」。（圖／遊戲橘子提供）
【限定角色】龍之盟友★4「阿傑爾」
生性認真，別稱龍之殺手的戰士。配合炙熱的陽光，脫下鎧甲，清爽地轉變形象。但想幫助有困難的人們的熱血靈魂並未改變。CV:佐藤拓也。

▲《彈射世界》角色「米蕾特」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「米蕾特」。（圖／遊戲橘子提供）
新人冒險者★4「米蕾特」
居住在帕爾佩布拉的新人冒險者。對於在冒險小說「格林德爾物語」中登場的角色帕堤感到憧憬，目標是成為能夠支援夥伴的冒險者。CV:相川遥花。

《彈射世界》即日起至8月20日舉辦【每日1次免費1抽轉蛋活動】每日可免費抽取1次，期間內最多可以抽取26次的轉蛋。期間限定活動【降臨討伐戰 魁雷精靈獸】即日起至8月6日舉辦，透過風屬性角色挑戰強敵「雷龜普羅格雷歐」，蒐集紫幣、金幣、銀幣可獲得活動限定裝備道具：★5裝備「One More Time」、★5裝備「Painkiller」、★4裝備「The Reason」。

【夏日挑戰討伐挑戰】即日起至8月6日期間，完成對象任務並達成挑戰，可獲得各種元素獎勵。第1彈挑戰完成可獲得「10連抽轉蛋券」，完成全部任務可再獲得1張「10連抽轉蛋券」！

▲《彈射世界》夏日挑戰討伐挑戰活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》夏日挑戰討伐挑戰活動。（圖／遊戲橘子提供）
官方也搶先預告，將於7月29日至9月27日，舉辦繁中版限定活動【廢龍祭】，各屬性的廢龍輪流登場，玩家們可挑戰強敵「伊魯柯爾普斯」、「伊魯勞德列斯」、「伊魯薩巴狄卡」、「伊魯梅塔雷伊」、「伊魯安斯拉」、「伊魯格拉爾」六種屬性的廢龍，獲得活動限定裝備道具等獎勵！達成指定條件，可加碼再獲得繁中版獨家「活動專屬稱號」、達成全屬性廢龍的指定條件，可獲得「廢龍之試煉 屠龍者」稱號！

▲《彈射世界》繁中版限定活動「廢龍祭」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》繁中版限定活動「廢龍祭」。（圖／遊戲橘子提供）

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