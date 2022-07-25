陳若儀守病榻照料！林志穎意識清醒 仍無法還原車禍過程
男星林志穎自撞車禍後第4天，網路討論從他幸運獲救，慢慢轉移到檢討事故原因，目擊者說法引起外界熱議，質疑他是否沒繫安全帶，或是讓6歲兒子坐在副駕駛座等原因，才會導致這場意外，林志穎的弟弟林志鑫今（25）日出面說明，表示嘗試與哥哥溝通，但他的身體狀況仍無法拼湊出事發經過，真相要水落石出，可能要稍待時日。
據救援者前攝影師吳明政指出，當天事故發生後，從副駕駛座先抱Jenson出來，再跟工人合力從駕駛座救出林志穎，林因受重傷者痛苦無法言語，所以在救護車到達前，他安撫Jenson，請他打電話給媽媽陳若儀，要她直接趕去醫院，所以當下林志穎夫妻並沒有說到話。
林志穎的弟弟林志鑫說，家人帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，親友才確定了這個令人難過的事實，「看著這幾天二嫂不眠不休，堅強的守護著志穎，我們兄弟姊妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。
隨著林志穎意識恢復後，林志鑫和陳若儀都嘗試與林志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，究竟是哪個環節發生問題，但依照他目前的身體狀況，仍無法將發生經過拼湊起來，要等到到身體狀況恢復更好些，才能與相關單位進行說明。
由於外界過多揣測、陰謀論四起，讓這樁車禍奇蹟救援的美事，成了公審大會，林志鑫表示，很感謝英雄們伸出援手，也感謝大眾關心，但林志穎本人不願浪費社會資源，這次是最後一次公開說明，希望外界給他安靜休養的空間，「請大家尊重傷者與家屬，網路上許多不實的報導與臆測，還請社會大眾與各位媒體朋友審慎過濾，這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害」。