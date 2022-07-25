不怕猴痘傳播！白宮：絕對能消滅病毒 籲民眾接種疫苗
全球猴痘疫情超過16000多例，世界衛生組織（WHO）在23日宣佈猴痘疫情構成與新冠疫情和小兒麻痺症相同層級的「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC），盼能引起各國政府重視；對此，美國白宮官員也表示透過疫苗與治療，相信能成功對抗猴痘病毒傳播。
世衛規範的PHEIC目的在於喚起各國政府注意，盼能共同釋出資金支持疫苗與藥物研發，帶有敦促各國警戒意味，儘管猴痘至今全球僅傳出5例死亡，但秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍在缺乏專家一致建議的情況下，自行宣布將猴痘列入PHEIC。
事實上，美國執政的拜登政府的確也遭到多名國會議員及地方政府首長抱怨對猴痘的反應太慢，例如聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）上週就曾親自致電衛生部長，抱怨聯邦政府未能做出必要的應對措施；對此，負責新冠疫情的白宮官員吉哈（Ashish Jha）接受專訪時特別強調，有信心透過加快疫苗和治療，對抗猴痘病毒傳播，從美國消滅猴痘。
目前美國本土猴痘疫情主要集中紐約市，吉哈表示，華府自今年5月初美國爆發猴痘疫情便採取應對措施，包括從丹麥採購約80萬劑苗，「我們的目標是從美國本土根本消滅猴痘病毒，而我深信我們是能夠做到的」；吉哈也提醒，雖然目前猴痘確診患者多半在男同性戀群體，但其他民眾也必須注意，尤其是與染疫者有密切接觸者。