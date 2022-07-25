橘子冒險學園開課！台灣探險家呂忠翰等超強師資7/25上線

「2022 Gamania Summer School 橘子冒險學園」上線了！今年橘子關懷基金會攜手由台灣海外高峰極限探險家呂忠翰(阿果)領軍的超強師資陣容，於7月25日起將透過活動平台「Gather Town」和Youtube雙平台提供全新的教學氛圍體驗，帶你突破空間與環境限制，從線上「橘子冒險學堂」學習所需的知識課程，到線下「岸到頂野營冒險」的活動實踐，邀請青年們今夏來場最真實的體驗與冒險。





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▲冒險導師呂忠翰。（圖／橘子關懷基金會提供）

橘子關懷基金會在2008年成立，自詡為青年夢想推手，今年更推出全新精神標語「GoNext」，傳遞積極前進的正面力量，鼓勵青年們勇於跨出舒適圈，挑戰自我。今年夏天將透過線上課程「橘子冒險學堂」，讓學員們充分了解岸到頂山海圳國家綠道的脈絡與起源，從歷史人文、生態環境、行前規劃到冒險心態，除了全方面認識橫跨台灣400年的「岸到頂」歷史之外，也提供出發徒步冒險所需的所有技能。





▲冒險導師雪羊。（圖／橘子關懷基金會提供）

而這次線上講師陣容更是空前強大，包括今年剛攀上世界第3干城章嘉峰的海外高峰極限探險家「呂忠翰」、台灣最知名的山岳攝影師暨網路作家之一「雪羊視界」、生態工作者暨登山家「郭熊」，以及用文字分享、探索更多山岳健行之美的部落客「山女孩Melissa x Mao」。曾登頂多座8千公尺級世界高峰的呂忠翰表示：「希望大家跟著我的腳步一起出發，透過這次線上課程，準備好你的心態，一起勇敢面對難關，享受大自然給予的機會。」而雪羊則是用動人的文字邀請大家駐足其中：「冒險，就是探索未知的旅程。讓我們一起在這條海通大山的路途上，從不一樣的角度，欣賞福爾摩沙的時光之美吧！」





▲冒險導師郭熊。（圖／橘子關懷基金會提供）

這次Gamania Summer School橘子冒險學園更喊出「潮你的冒險」的口號，將於7月25日至10月31日打造最貼近青年的潮酷冒險平台，其中在8月4日起，每週推出兩堂線上課程（共四堂），線上課程將透過Gather Town打造沉浸式教學體驗，營造最佳的冒險氛圍。而線下活動「岸到頂野營冒險」相關報名訊息將於近期公開。





▲冒險導師 山女孩Melissa x Mao。（橘子關懷基金會提供）

Gamania Summer School活動平台：https://lihi1.com/iuh9S 平台開放期間：2022/7/25-10/31





關於橘子關懷基金會





自2008年1月4日成立，相信青年是所有夢想實現的發動者，更是主宰未來世界的主要力量，激勵青年做大夢、勇敢跨出舒適圈，是基金會的社會使命。多年來，基金會透過大夢計劃聚集青年夢想家們完成許多計劃，包括2008年挑戰21天零下40度的北極長征；2011年成功駕駛無動力風帆《橘子勇氣號》於72小時內橫渡台灣海峽；2012年單車環島1111公里；2014年培育台灣第一批自訓PPL私人飛行執照飛行員；2018年底完成長征南極的壯舉，透過實際的冒險教育，帶領青年突破舒適圈，亦有訴求體驗式學習的 Gamania Summer School 橘子冒險學園，旨在培養青年對夢想的實踐力，希望影響並串連更多青年，致力使夢想沒有《橘》限。



