韓流太強！蜘蛛人、阿湯哥都說要看蘇志燮、金泰梨的作品

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金宇彬在《外星+人》中飾演護送外星人囚犯的管理者「卡德」，這是他睽違6年的大銀幕之作。金宇彬透露至今仍記得《外星+人》開拍第一天的情景，他說：「當時到拍攝現場，工作人員們看著我的眼神非常溫暖，十分歡迎我，他們還鼓掌迎接我。我完全感受到他們的心意，讓我感動到差點哭出來。」
當天柳俊烈和金泰梨還驚喜現身，為金宇彬加油打氣，金宇彬感動表示：「那天俊烈哥和泰梨都沒有戲，但他們還親自開車來到大田的片場，當時我們其實還沒有那麼熟，也不常交談，但因為是我進劇組的第一天，他們還特地前來為我加油，讓我直到現在都仍記得當時的氛圍。」金宇彬還說過了很久之後，他為了其他工作再到那個片場時，就想起《外星+人》拍攝第一天的回憶，他說：「所以那天我就傳訊息跟俊烈哥、泰梨說，當時真的很謝謝他們來為我加油。」
《外星+人》主演柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙祐鎮、金義城特地錄影片向台灣觀眾問好，他們表示：「這部電影盛載著太空船、機器人、外星人和道士們，以及十分壯觀的動作場面，請大家期待外星人和人類之間的相遇，以及穿梭於現代和高麗時代的世界觀！台灣觀眾也一定要到戲院觀賞喔！請大家多多支持《外星+人》！」電影7月27日在台上映。