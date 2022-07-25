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韓流太強！蜘蛛人、阿湯哥都說要看蘇志燮、金泰梨的作品

▲《外星+人》集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨（左）、蘇志燮（右）等大咖共演。（圖／車庫娛樂）
▲《外星+人》集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨（左）、蘇志燮（右）等大咖共演。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-25 16:22:48

南韓科幻武俠巨作《外星+人》集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙祐鎮、金義城等大咖共演，日前柳俊烈飛倫敦看溫布頓網球錦標賽，他透露遇到《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯和《蜘蛛人：驚奇再起》安德魯加菲爾德，安德魯加菲爾德一眼就認出柳俊烈，柳俊烈便推薦對方《外星+人》，湯姆克魯斯跟安德魯加菲爾德都表示「一定會去看這部電影」。

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▲柳俊烈推薦安德魯加菲爾德、湯姆克魯斯看《外星+人》。（圖／車庫娛樂）
▲柳俊烈推薦安德魯加菲爾德、湯姆克魯斯看《外星+人》。（圖／車庫娛樂）
柳俊烈日前受邀參加溫網活動，他見到湯姆克魯斯和安德魯加菲爾德，就和他們聊到《外星+人》，柳俊烈表示：「在活動現場有了和湯姆克魯斯、安德魯加菲爾德交談的時間，而且安德魯加菲爾德還先認出我來，讓我很驚訝！在和他們聊天的過程中，也再度體會到韓國影視作品逐漸改變的地位。我也藉機向他們介紹《外星+人》這部以韓國傳統古裝結合科幻外星人元素的作品，他們聽了之後，都表示之後一定要去觀賞這部電影！」

金宇彬在《外星+人》中飾演護送外星人囚犯的管理者「卡德」，這是他睽違6年的大銀幕之作。金宇彬透露至今仍記得《外星+人》開拍第一天的情景，他說：「當時到拍攝現場，工作人員們看著我的眼神非常溫暖，十分歡迎我，他們還鼓掌迎接我。我完全感受到他們的心意，讓我感動到差點哭出來。」

▲《外星+人》是金宇彬罹癌康復後，首部大銀幕作品。（圖／車庫娛樂）
▲《外星+人》是金宇彬罹癌康復後，首部大銀幕作品。（圖／車庫娛樂）
當天柳俊烈和金泰梨還驚喜現身，為金宇彬加油打氣，金宇彬感動表示：「那天俊烈哥和泰梨都沒有戲，但他們還親自開車來到大田的片場，當時我們其實還沒有那麼熟，也不常交談，但因為是我進劇組的第一天，他們還特地前來為我加油，讓我直到現在都仍記得當時的氛圍。」金宇彬還說過了很久之後，他為了其他工作再到那個片場時，就想起《外星+人》拍攝第一天的回憶，他說：「所以那天我就傳訊息跟俊烈哥、泰梨說，當時真的很謝謝他們來為我加油。」

《外星+人》主演柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙祐鎮、金義城特地錄影片向台灣觀眾問好，他們表示：「這部電影盛載著太空船、機器人、外星人和道士們，以及十分壯觀的動作場面，請大家期待外星人和人類之間的相遇，以及穿梭於現代和高麗時代的世界觀！台灣觀眾也一定要到戲院觀賞喔！請大家多多支持《外星+人》！」電影7月27日在台上映。


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