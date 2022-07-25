蓬佩奧喊願與裴洛西訪台！中國官媒跳腳批「一同竄訪」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪問台灣的消息近來掀起不少風波，先是北京暗示將採軍事行動回應，接著一向挺台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）又推文表示願與裴洛西一同訪台，中國官媒《環球時報》對此則跳腳痛批蓬佩奧與裴洛西是「一同竄訪台灣」，強調必將採取「堅決有力措施」。

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英國媒體《金融時報》透露美國眾議院議長裴洛西安排8月訪台消息，並稱北京已私下向拜登政府發出嚴厲警告，明顯比過去不滿美國對台政策所發出的威脅更加強烈，甚至暗示不排除採取軍事手段回應，但美國多名眾議員則接連鼓勵佩洛西訪台，蓬佩奧今（25）日也推特標記裴洛西寫道「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

對此，中國官媒《環球時報》也立刻發了一篇以「蓬佩奧宣稱要和佩洛西一同竄訪台灣，中方已多次表明嚴正立場！」為題的文章譴責，文章提到中國外交部發言人2021年1月21日宣布中方對蓬佩奧等人實施制裁，並稱這些「反華政客」出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。

此外，文內也再次點名這些「反華政客」嚴重侵犯中國主權，重申這些負起主要責任的28名人員將受到制裁，包含川普政府中的蓬佩奧及其家屬就被禁止入境中國和香港、澳門，其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

▲美國前國務卿蓬佩奧今年三月受邀訪台進行演講，表達與台友好關係。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）