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蓬佩奧喊願與裴洛西訪台！中國官媒跳腳批「一同竄訪」

▲中國對於美國眾議院議長裴洛西與前國務卿蓬佩奧可能訪台表達強烈不滿。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國對於美國眾議院議長裴洛西與前國務卿蓬佩奧可能訪台表達強烈不滿。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-25 16:34:01

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪問台灣的消息近來掀起不少風波，先是北京暗示將採軍事行動回應，接著一向挺台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）又推文表示願與裴洛西一同訪台，中國官媒《環球時報》對此則跳腳痛批蓬佩奧與裴洛西是「一同竄訪台灣」，強調必將採取「堅決有力措施」。

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英國媒體《金融時報》透露美國眾議院議長裴洛西安排8月訪台消息，並稱北京已私下向拜登政府發出嚴厲警告，明顯比過去不滿美國對台政策所發出的威脅更加強烈，甚至暗示不排除採取軍事手段回應，但美國多名眾議員則接連鼓勵佩洛西訪台，蓬佩奧今（25）日也推特標記裴洛西寫道「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

對此，中國官媒《環球時報》也立刻發了一篇以「蓬佩奧宣稱要和佩洛西一同竄訪台灣，中方已多次表明嚴正立場！」為題的文章譴責，文章提到中國外交部發言人2021年1月21日宣布中方對蓬佩奧等人實施制裁，並稱這些「反華政客」出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。

此外，文內也再次點名這些「反華政客」嚴重侵犯中國主權，重申這些負起主要責任的28名人員將受到制裁，包含川普政府中的蓬佩奧及其家屬就被禁止入境中國和香港、澳門，其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

▲美國前國務卿蓬佩奧受邀訪台進行演講。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）
▲美國前國務卿蓬佩奧今年三月受邀訪台進行演講，表達與台友好關係。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）
目前美國面臨通膨壓力，拜登政府有意透過鬆綁與中國貿易關稅來減輕國內經濟壓力，可能將在近期與習近平通話，對於裴洛西訪台消息可能使中美關係緊張，拜登僅表示軍方認為「現在不是個好主意」，並稱對該行程消息不甚清楚。
 

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