空戰盧秀燕反成七傷拳　蔡其昌今起強打陸戰廟口開講百場

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外界一直將台中市長選舉視為中二立委補選的延長賽，但民進黨4月底徵召立法院副院長蔡其昌以來，綠營從防疫到空污、治安連連發動幾場空戰，效果並不明顯。藍營有了中二補選時林靜儀成功營造話題的慘痛經驗，盧秀燕陣營刻意不正面迎戰綠營的批評，且姿態放得極低，這戰術效果極佳，台中市長選戰始終熱不起來，還引起部份中間選民反感，認為沒看到蔡其昌提政見，團隊只會打負面選戰，批評市府施政的聲音卻沒停過。
蔡其昌在舊台中市區的知名度原本就不如盧秀燕，眼見空戰打成「傷人七分損己三分」的七傷拳，支持者焦急建議修正選戰方向，主張先讓選民熟悉蔡其昌的個人特質，再向對手發動攻勢。繼上星期在造勢大會發表「台中十大建設」，成功營造一波新話題，本周起將密集舉辦中小型的問政說明會。
台中市共有29區、625里，依蔡陣營規劃，各區以現任民進黨市議員為軸心，在社區或廟口舉辦中小規模的說明會，讓選民可以和蔡其昌近距離接觸、感受他的邏輯思考和行動力特質。第一場市政說明會在西屯區福壽宮，今天傍晚5點半開講，由市議員林祈烽、陳淑華負責，立委張廖萬堅、林靜儀助講；第二場說明會在南屯區的北田心福德祠，6點起由市議員何文海、張耀中負責，一樣由蔡其昌、張廖萬堅、林靜儀三人輪流趕場，說明城市的願景及讓台中發展的理念。