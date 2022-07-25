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空戰盧秀燕反成七傷拳　蔡其昌今起強打陸戰廟口開講百場

▲蔡其昌陣營強化陸戰，今起白天跑地方行程、晚上廟口或社區開講。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）
▲蔡其昌陣營強化陸戰，今起白天跑地方行程、晚上廟口或社區開講。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-25 17:19:042022-07-25 17:51:36

年底台中市長選舉，藍綠捉對廝殺態勢已定，選戰氣氛卻始終熱不起來，綠營前陣子主打空戰效果有限，甚至讓部份中間選民留下「只會批評」的負面印象。今天（25日）起民進黨陸戰登場，蔡其昌將以百場廟口開講，對戰現任市長盧秀燕的廟宇送匾，近距離向選民闡述「台中隊」經營市政的理念。

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台中市長參選人蔡其昌上週舉辦「好蔡上場•團結勝選」首場千人造勢活動時，曾提及先前選戰相關活動以防疫優先，現在疫情慢慢穩定，開始走向正常生活，「台中隊」整隊完成，接下來將在台中各區舉辦超過百場的市政座談會，號召大家做伙走、做伙贏。

▲蔡其昌百場市政說明會以在地議員為軸心，今晚在西屯、南屯的廟口開跑。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）
▲蔡其昌百場市政說明會以在地議員為軸心，今晚在西屯、南屯的廟口開跑。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）
外界一直將台中市長選舉視為中二立委補選的延長賽，但民進黨4月底徵召立法院副院長蔡其昌以來，綠營從防疫到空污、治安連連發動幾場空戰，效果並不明顯。藍營有了中二補選時林靜儀成功營造話題的慘痛經驗，盧秀燕陣營刻意不正面迎戰綠營的批評，且姿態放得極低，這戰術效果極佳，台中市長選戰始終熱不起來，還引起部份中間選民反感，認為沒看到蔡其昌提政見，團隊只會打負面選戰，批評市府施政的聲音卻沒停過。

蔡其昌在舊台中市區的知名度原本就不如盧秀燕，眼見空戰打成「傷人七分損己三分」的七傷拳，支持者焦急建議修正選戰方向，主張先讓選民熟悉蔡其昌的個人特質，再向對手發動攻勢。繼上星期在造勢大會發表「台中十大建設」，成功營造一波新話題，本周起將密集舉辦中小型的問政說明會。

▲蔡其昌第一場中小型市政說明會，傍晚在西屯區福壽宮展開。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）
▲蔡其昌第一場中小型市政說明會，傍晚在西屯區福壽宮展開。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.25）
台中市共有29區、625里，依蔡陣營規劃，各區以現任民進黨市議員為軸心，在社區或廟口舉辦中小規模的說明會，讓選民可以和蔡其昌近距離接觸、感受他的邏輯思考和行動力特質。第一場市政說明會在西屯區福壽宮，今天傍晚5點半開講，由市議員林祈烽、陳淑華負責，立委張廖萬堅、林靜儀助講；第二場說明會在南屯區的北田心福德祠，6點起由市議員何文海、張耀中負責，一樣由蔡其昌、張廖萬堅、林靜儀三人輪流趕場，說明城市的願景及讓台中發展的理念。

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