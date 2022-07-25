女星海邊搭帳篷過夜！清晨上廁所跌倒　「摔斷門牙」

「2022 Corona Sunset Tour墾丁」於8月6日、7日登場，兩天邀集擁有千萬點擊熱播紀錄的理想混蛋、民謠歌手黃玠、Crispy脆樂團、DJ賴皮、icyball冰球樂團、好樂團、LINION、柔米等8組音樂組合登台表演。出席活動的歌手、樂團們也分享自己喝到ㄎㄧㄤ的糗事。
對於這次到墾丁開唱，民謠歌手黃玠則說：「在恆春連散步都好玩，我可以散步一個星期都不膩。」Crispy脆樂團：「畢業旅行就是要去墾丁啊！墾丁就是可以拋開一切的氛圍！」DJ賴皮則分享：「有次在恆春石牛溪出海口喝醉，我們撿了些樹枝就在海邊生火聊天，然後被檢舉了。我後來才知道在國家公園內生營火會被罰三千塊！」
這一次來墾丁工作大家應該都沒機會去玩水踏浪，理想混蛋只能跟大家分享之前在海邊發生的糗事：「第一張專輯主打歌《愚者》MV在海邊拍攝，還沒開拍我們就已經玩到褲子全部溼透！夾腳拖還不小心飄走，費了九牛二虎之力才撈回來，超級狼狽。」民謠歌手柔米分享了自己超ㄎㄧㄤ的事蹟：「有一次在海邊搭帳篷過夜，清晨五點迷迷糊糊地被太陽曬醒，結果起身去廁所的路上直接跌倒摔斷門牙。」黃玠自爆：「我是有一次下午去七星潭躺在地上睡午覺，醒來的時候已經晚上九點半，一片漆黑海聲很大，嚇死我。」