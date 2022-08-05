吃出健康！法國愛樂薇優格顛覆美味想像

▲嚴選100% 法國鮮乳，保留完整優格營養與風味，創造如冰淇淋奶霜般細緻絲滑口感。（圖／Elle & Vire® 官網畫面）
每天在家工作久坐，肚子脂肪堆積，短短幾個禮拜，身體就漸漸走鐘，健康也慢慢流失，除了上健身房，從事有氧運動鍛鍊體力，其實也可以透過「吃」來保養身體！在歐洲吃優格是日常保養的一部分，Elle & Vire愛樂薇根源於法國諾曼第，對待牛隻就像對待家人一般，舒適的環境與營養的牧草讓乳牛生產出聞名全世界的優質鮮乳，並製作純正法國血統、安全、可溯源、高品質的優格，高營養價值可當作正餐，其香濃細緻口感更能作為點心、下午茶，深受大人小孩喜愛，天天享用讓身體保養從日常飲食開始。
Elle & Vire愛樂薇秉持高品質理念，嚴選100% 法國鮮乳，保留完整優格營養與風味，創造如冰淇淋奶霜般細緻絲滑口感，如今在台灣推出符合消費者需求的三款優格，原味優格富含鈣質，每杯含有成人一日所需鈣質的11%，適合喜愛單純風味，又想兼顧營養的人；水果優格每杯含有6%天然水果，吃得到真實果粒，香氣濃郁，目前上市草莓、藍莓、綜合莓果、蜜桃百香果四種口味可供選擇，有料口感、輕鬆享受；以獨家工藝技術製作的希臘式優格，吃得到醇厚奶香，每杯約提供成人一日所需蛋白質的 8%，幫助補充蛋白質，適合喜愛健身，又想兼顧健康的人，讓每個人都能創造優雅質感生活。 ▲Elle & Vire®愛樂薇秉持高品質理念，在台灣推出符合消費者需求的三款優格，吃得到醇厚奶香，也能輕鬆為自己創造優雅質感生活。（圖／Elle & Vire® 愛樂薇官網畫面）
然而優格的美味不只於單吃而已，炎炎夏日，搭配蔬菜、水果、堅果等製成涼爽優格盤、加入珍珠製成草莓優格珍珠奶茶，或是以水果優格為基底冷凍後製成綜合莓果優格冰棒，無論是正餐、甜點都很美味，只要發揮創意巧思，以不同的方式享用Elle & Vire愛樂薇優格，隨時都能品嚐來自法國的真實美味，讓你吃的開心滿足，更是追劇、派對、嘴饞的健康選擇。
後疫情時代帶動全球對飲食習慣的改變，近年在台灣很夯的優格食品正是其中之一，如今優格的地位也從飯後甜點逐漸轉向為健康飲食的營養乳製品，顯現民眾在飲食上更加重視健康與營養。在法國已有75年以上歷史的Elle & Vire愛樂薇，這次帶來了旗下美味的優格產品，一次滿足不同族群的需求，現在 7-11雙北1,500家門市均已上架草莓、藍莓優格，小杯包裝，方便隨時購買享用。日前更推出「登錄發票週週抽好禮」活動，活動期間連續8周，每週抽出2名，可獲得100元7-ELEVEN商品禮券；第四週和第八週加碼抽法國BubbleSoda節能免插電經典款氣泡水機和Elle & Vire愛樂薇帆布袋，吸引眾多消費者共襄盛舉。 ▲以不同的方式享用Elle & Vire® 愛樂薇優格，隨時都能品嚐來自法國的真實美味，讓你吃的開心滿足，更是追劇、派對、嘴饞的健康選擇。（圖／Elle & Vire® 愛樂薇官網畫面）
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