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週四前晴朗炎熱午後有大雷雨突襲！週末水氣增多東部變天

▲週四前各地仍受到太平洋高壓影響，白天晴朗炎熱，午後中南部、大台北地區要留意有局部大雷雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲週四前各地仍受到太平洋高壓影響，白天晴朗炎熱，午後中南部、大台北地區要留意有局部大雷雨。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-25 18:03:47

今（25）日依舊受到太平洋高壓影響各地高溫炎熱，花蓮富源在中午12時出現攝氏39度高溫，新北市屈尺也有攝氏37.7度，人工測站最高溫在新北市板橋的37.3度，台北市攝氏37.2度。中央氣象局表示，明起到週四（7/26~7/28）高壓勢力還是影響著台灣，各地維持晴到多雲且高溫炎熱的天氣，不過隨著高壓勢力慢慢減弱，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區將有局部短暫雷陣雨，部分地區可能有較大雨勢，提醒民眾外出記得帶把傘，上半天遮陽、午後防雨。而週五（7/29）起受到大低壓帶接近影響，各地水氣增多，東半部地區將轉為有局部短暫陣雨，至於是否有熱帶擾動發展，目前模式看法仍然相當分歧，氣象局正密切觀察中。

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氣象局預報員趙竑指出，由於高壓勢力持續影響下，週四之前各地依舊相當炎熱，西半部地區預估高溫可達攝氏34到36度，其他地區高溫約攝氏32度，但不至於再出現類似上週末這麼極端的高溫情況，午後雷陣雨下過後會稍微降溫，不過天氣還是相當悶熱，民眾要注意防曬並多補充水分，以免中暑。另外，由於未來幾天風向轉為偏西南風或南風，清晨中南部地區容易有零星短暫陣雨。

氣象局也持續發布高溫資訊，明（26）日中午前後，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，提醒民眾注意。

趙竑表示，週五過後由於東部外海有大低壓帶逐漸接近，週末東半部地區天氣轉趨不穩定，整天都有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，西半部地區高溫仍有攝氏34到36度，不過午後雷陣雨範圍會擴大，局部地區也不排除有大雨或較大雨勢出現的機率。

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