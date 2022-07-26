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女星開大V曝喜訊　一側身「小蠻腰、美背」都不藏了

▲楊乃文開大V曬美胸。（圖／亞神音樂提供）
▲楊乃文開大V曬美胸。（圖／亞神音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-26 11:30:00

楊乃文今（25）日罕見在社群媒體po文：「終於…10.22演唱會見！」讓原本去年9月就要舉行的「繆斯MUSE」北流演唱會重見天日。楊乃文睽提到，這一年多疫情反覆，使得她開唱受阻、重定檔期、人員，好不容易定檔，卻又因疫數次砍掉重練，楊乃文很珍惜，但也不禁反思、擔心：「會不會又生變？」一說完馬上自己敲三下桌子，她透露原意是「盡人事聽天命。」希望把事情做到完美，其他就不去想。

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楊乃文拍攝的演唱會海報主視覺照，在整片大紅色全景下，一襲全黑裝扮的她或立或坐，褲裝禮服剪裁俐落、帥氣，大V領呈現個性化的「霸露」，側過身還有亮點，楊乃文難得讓纖細小蠻腰、美背見客。為了完美呈現海報主視覺，楊乃文可是自動自發吃苦，她表示：「拍攝前3天控制飲水量，第1天喝1公升，第2、第3天只喝500cc，藉微脫水狀態，讓拍攝看起來更完美！」但她事後苦笑喊卡：「後來發現實在太渴了，好像一腳掉進沙漠，以後再也不會輕易嘗試，真是渴爆！」也呼籲這是不良示範，大家不要模仿

▲楊乃文宣布重啟演唱會。（圖／亞神音樂提供）
▲▼楊乃文宣布重啟演唱會。（圖／亞神音樂提供）
▲楊乃文宣布重啟演唱會。（圖／亞神音樂提供）
 
有趣的是，楊乃文曾因迷上亞神音樂送她的生日禮物Switch「健身環」，重度使用導致肩膀受傷，「因為緊握健身環，還需不斷按壓環上的鈕，不知不覺用力過度，居然肩膀拉傷，休息了好一陣子。

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