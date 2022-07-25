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新人議員參選人贊助20台公車廣告　柯志恩：不可思議！

▲國民黨雲林縣議員新人參選人陳芳盈，贊助了高雄市長參選人柯志恩20輛公車廣告，讓柯志恩相當驚豔。（圖／記者丁上程攝，2022.07.25）
▲國民黨雲林縣議員新人參選人陳芳盈，贊助了高雄市長參選人柯志恩20輛公車廣告，讓柯志恩相當驚豔。（圖／記者丁上程攝，2022.07.25）

記者丁上程／台北報導

2022-07-25 18:04:522022-07-25 18:09:56

總統府前副秘書長羅智強今（25）日下午召開記者會，宣布子弟兵雲林縣議員參選人陳芳盈，以自己募來的政治獻金，幫助國民黨高雄市長參選人柯志恩贊助20輛宣傳公車。對此也一同參與記者會的柯志恩，也直呼不可思議，並表示「應該是身為長輩的我們要援助芳盈才對，但我卻先收到如此感動的禮物！」讓她相當感動。

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過去在羅智強辦公室負責選區事務，號稱羅家軍「武將」的陳芳盈，於2022年選戰投入家鄉雲林第一選區（斗六、莿桐、林內）的議員選戰。新人參選已經相當不易，不過陳芳盈仍將自己募得的政治獻金，贊助柯志恩20台公車的宣傳廣告。

對此羅智強則表示，過去高雄市前市長韓國瑜在參選時，自己也率先以公車廣告的方式贊助韓國瑜，「謝謝芳盈願意將支持善良政治的傳統傳承下去。」羅智強說，很鼓勵自己的子弟兵，除了要替自己的選區打拚，也要多觀察整個台灣的民主制衡的大局，因此未來高雄與雲林之間的話題，也會請陳芳盈多多幫忙。

陳芳盈則表示，羅智強在2018年曾經幫助韓國瑜100輛公車，義助韓國瑜，讓她感到非常敬佩，因此羅智強的無私她銘記在心，身為羅智強的子弟兵，也必須用行動繼承。陳芳盈強調，過去對柯志恩在國會的問政、教學的專業非常仰慕，這次的義助除了是自己的小心意，也盼能夠帶給高雄一個新氣象，並且一起為女力打拼。

柯志恩則強調，今天保持著滿滿的感恩，感謝陳芳盈這位有韌性、戰鬥力又年輕的雲林縣議員參選人。未來一定會替這位願意為民發聲的雲林女兒，好好支持和宣傳。柯志恩承諾，會帶著陳芳盈的期待、羅智強的鼓勵，在這條血路中奮力一搏，也希望因為陳芳盈的關係，能夠號召更多高雄和雲林的鄉親給予支持。

現場媒體在會後詢問，針對民調有些許幅度落後民進黨現任市長陳其邁一事，柯志恩也相當坦然，表示上個禮拜有份民調是12.8%，現在變成是26.8%，「不過是幾天的時間，所以表示對我來說都要非常正向地來思考。」柯志恩說，自己在同意下高雄參選之前，就知道會非常艱辛，而且各種資源方面來說，都是一個不對稱的戰爭，「即使目前差不多落差三成，如果我的誠意、能力、專業，能夠讓更多高雄人看到，我一定可以縮短這樣的落差。」

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