財經小辭典／什麼是「非農就業報告」　與升息有何關係？

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每個月美國勞工統計局統計出的美國非農就業數據（Non-Farm Payroll，簡稱 NFP），通常會引起市場高度關注，一般報告會包含就業率、失業率、勞動參與率等數值。此數據反映出當前國內製造業和服務業的就業情況，同時也是Fed評估整體美國經濟現況，以及調整貨幣政策的重要指標。
以非農就業人口舉例，非農業就業人口的變化可簡單想成是上一個月受聘人數的變化，不包含農業方面。若就業人口減少，意味著經濟將步入趨緩，甚至將有蕭條的可能；但倘若人數成長，則代表就業市場穩健。當普遍就業情形良好，消費水準也會隨之提高，而消費者支出是經濟活動的重要元素，因此當非農就業指標比預期還高，表示能成功帶動一國經濟正向發展，因此全球三大金融網站之一的英為財情（Investing.com）指出，若指標數據成長，應視為美元強勢，反之，則視為美元弱勢。
談及就業市場，相關數據如失業率也與通貨膨脹息息相關，失業率可分成自然失業率與實際失業率，自然失業率（Natural Rate of Unemployment）指充分就業下的失業率，包含摩擦性失業以及結構性失業，是由於人口結構變化、技術進步以及一個地區消費偏好的改變等因素造成的失業，可視為沒有通膨壓力的情況下，最大限度的失業率；而實際失業率（Actual Unemployment Rate）則簡單指因種種因素造成的失業人口占勞動人口的比率。
當實際失業率低於自然失業率，代表廠商會推高產品及勞工價值，因此除了產品價格提高之外，工資也有上升的壓力，造成就業市場吃緊，通膨率提升。而紐約聯儲銀行的經濟模型，主要參考指數就包含失業率與通膨率兩者的消長，若今天一個國家失業率低，通膨率高，聯準會的升息意願自然會也會提高。
Fed作為美國中央銀行的身份，以解決潛在的衝突風險、刺激就業以及控制通貨膨脹為主要目標，因此在制定貨幣政策時，非農就業數據就是Fed需考慮的關鍵數據之一。