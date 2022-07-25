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U-POWER 自 7 月 25 日起新竹、臺南服務站點試營運

▲ U-POWER 自 7 月 25 日起新竹、臺南服務站點試營運
▲ U-POWER 自 7 月 25 日起新竹、臺南服務站點試營運

2GameSome - 有車賞

2022-07-25 18:25:01

U-POWER 旭電馳科研今日（7/25）宣布新竹慈祥站、臺南裕農站將於 7 月 25 日展開試營運，臺南裕農站更建置 720kW 充電設備，並配置 3 支可支援超高速充電體驗液冷槍（500A）。

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全新上線的新竹慈祥站，位於新竹市東區慈祥路，距離中山高速公路公道五路交流道 3 分鐘車程，鄰近新竹科學園區及慈雲路夜市，附近有多家便利商店及好市多、迪卡儂等賣場，對於大新竹都會區的使用者十分便利。

新竹慈祥站地理位置圖。
新竹慈祥站地理位置圖。
臺南裕農站位於臺南市東區裕農路，臨近大灣交流道，國道1號南下大灣交流道僅需 3 分鐘車程，北上用路人從仁德交流道亦僅需 3 分鐘，交通十分便利。周邊有星巴克、路易莎咖啡、麥當勞，可服務臺南、永康、南科生活圈的電動車車主。

臺南裕農站地理位置圖。
臺南裕農站地理位置圖。
U-POWER 超高速充電站提供 CCS 1與 CCS 2 快充規格，新竹慈祥站擁有 360kW 充電功率，規劃 2 席 CCS1、2 席 CCS2 充電車位，每一規格各有 1 席配置液冷槍；而臺南裕農站更是擁有 720kW充電功率，規劃 2 席 CCS1、4 席 CCS2 充電車位，CCS1 有 1 席配置液冷槍、CCS2 則有 2 席配置液冷槍，在理想狀態下2，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。

新竹、臺南試營運  歡迎舊雨新知試用指教

U-POWER新 竹慈祥站與臺南裕農站於 7 月 25 日中午 12 :00 起試營運，加入原有的內湖行忠站、屏東恆春站、台東鐵花站的服務行列。試營運期間均依正式價格進行收費，亦即會員以每度 9 元方式收費；而若以訪客方式使用充電服務，在正式營運後費用將調回每度 10 元。


U-POWER 全站點均已投保 1,200 萬美元的產品責任險及公共意外險3等，並設有客服專線 0809-0809-81 (周一至周日 09:00 – 18:00)，以及公告站點資訊的 Line 官方帳號 @u-powertw。


U-POWER 站點資訊

  • 試營運自 7 月 25 日中午 12 :00 開始實施

站點

最大功率

CCS 1

CCS 2

液冷槍(500A)

氣冷槍(200A)

液冷槍(500A)

氣冷槍(200A)

新竹慈祥站

360kW

1

1

1

1

台南裕農站

720kW

1

1

2

2

  • 正式營運站點資訊

站點

最大功率

CCS 1

CCS 2

液冷槍(500A)

氣冷槍(200A)

液冷槍(500A)

氣冷槍(200A)

內湖行忠站

360kW

1

1

2

-

屏東恆春站

360kW

1

1

1

1

台東鐵花站

360kW

1

1

1

1


U-POWER 客戶服務資訊

備註說明

1在2022年7月，720kW是目前臺灣電動車快充營運商的最高充電功率。

2理想狀態指的是在單一車輛使用單一能源櫃之液冷充電槍的情況。

3飛宏全設備均已投保1200萬美元的產品責任險、旭電馳科研已為全站點投保公共意外險。

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