▲ U-POWER 自 7 月 25 日起新竹、臺南服務站點試營運

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臺南裕農站位於臺南市東區裕農路，臨近大灣交流道，國道1號南下大灣交流道僅需 3 分鐘車程，北上用路人從仁德交流道亦僅需 3 分鐘，交通十分便利。周邊有星巴克、路易莎咖啡、麥當勞，可服務臺南、永康、南科生活圈的電動車車主。
U-POWER 超高速充電站提供 CCS 1與 CCS 2 快充規格，新竹慈祥站擁有 360kW 充電功率，規劃 2 席 CCS1、2 席 CCS2 充電車位，每一規格各有 1 席配置液冷槍；而臺南裕農站更是擁有 720kW註1 充電功率，規劃 2 席 CCS1、4 席 CCS2 充電車位，CCS1 有 1 席配置液冷槍、CCS2 則有 2 席配置液冷槍，在理想狀態下註2，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。
【新竹、臺南試營運 歡迎舊雨新知試用指教】
U-POWER新 竹慈祥站與臺南裕農站於 7 月 25 日中午 12 :00 起試營運，加入原有的內湖行忠站、屏東恆春站、台東鐵花站的服務行列。試營運期間均依正式價格進行收費，亦即會員以每度 9 元方式收費；而若以訪客方式使用充電服務，在正式營運後費用將調回每度 10 元。
U-POWER 全站點均已投保 1,200 萬美元的產品責任險及公共意外險註3等，並設有客服專線 0809-0809-81 (周一至周日 09:00 – 18:00)，以及公告站點資訊的 Line 官方帳號 @u-powertw。
U-POWER 站點資訊
- 試營運自 7 月 25 日中午 12 :00 開始實施
站點
最大功率
CCS 1
CCS 2
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
新竹慈祥站
360kW
1席
1席
1席
1席
台南裕農站
720kW
1席
1席
2席
2席
- 正式營運站點資訊
站點
最大功率
CCS 1
CCS 2
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
內湖行忠站
360kW
1席
1席
2席
-
屏東恆春站
360kW
1席
1席
1席
1席
台東鐵花站
360kW
1席
1席
1席
1席
U-POWER 客戶服務資訊
- U-POWER App 下載連結 : iOS App Store 下載點 / Android Google Play下載點
- 客服專線 0809-0809-81 (周一至周日 09:00 – 18:00)
- Line 官方帳號 : @u-powertw (所有站點相關資訊公告平台)
1在2022年7月，720kW是目前臺灣電動車快充營運商的最高充電功率。