▲ 2022 BMW Kids Campus 7 月 25 日線上報名開跑

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此次活動報名費用將全數捐贈予兒童福利聯盟文教基金會，邀請更多人一同響應公益，讓愛與關懷無遠弗屆, 也將BMW對未來移動生活和永續發展的願景傳遞給孩子們，為我們的下一代擘劃更美好的未來。





「2022 BMW Kids Campus」 將於 7 月 25 日中午 12:00 正式開放線上報名，對象為 6-12 歲的小朋友，每位孩童報名費為 800 元，完成線上報名後，實體教材與禮物包會在線上活動開跑前全數宅配到家中。如欲了解更多詳細資訊請至活動報名網站。





「2022 BMW Kids Campus」報名網站於 7 月 25 日中午 12:00 正式上線：





http://www.bmwkidscampus2022.com.tw (名額有限，額滿為止)





線上闖關探索造車奧秘 激發創意打造專屬 BMW 小車





「2022 BMW Kids Campus」以永續星球為理念，讓小朋友透過 BMW 的教學探索電動車的奧妙，認識汽車驅動原理與外型設計，並同時了解永續生活的重要性。活動以線上的關卡式課程結合線下的實體教材操作，還可以創建專屬於個人的虛擬角色進入 BMW Campus 地圖進行闖關，而小朋友所扮演的角色在每次闖關完成都會獲得獎勵徽章，徽章收集完成則會通知小朋友領取結業證書，讓課程就像是線上闖關遊戲一般充滿挑戰與趣味，父母在工作之餘更能陪伴孩子一同闖關、一同學習與成長。





「2022 BMW Kids Campus」 總共有三大關卡，讓小朋友在層層關卡的學習後創造出屬於自己的 BMW 積木小車，同時在每個關卡中都將以DIY動手玩的方式提高學習樂趣，教導更多電動車驅動與環境永續等相關知識。第一關為「能源動力的奧秘」，課程中將以引導方式觀察如何利用風力使車子前進，解說自然能源轉換動力的運用以及世界面臨能源短缺問題，讓小朋友一邊組裝風帆車一邊思考生活中如何節約，為地球資源貢獻一份心力；第二關將安排「探索齒輪的世界」課程，解釋齒輪的如何影響施力與速度，告訴小朋友 BMW 的汽車前進原理以及不同車款之間的特色差異，進而認識手排車，手自排，自排，摩托車等不同的加速原理；第三關「車車設計的解謎」會帶領小朋友認識電動車的全新移動方式，認識車子底盤結構、車體傳動、四輪傳動和二輪傳動的差別，以實際製作一台迴力車的方式展示不同的造型會讓車子移動的更快更輕巧，並了解 BMW 的製車奧妙。





此次活動特別感謝貝登堡 STEAM 教育、Prosi 普洛斯、小兒利撒爾 Risal、阿華田營養巧克力麥芽夾心餅乾、Heartfelt 用心、Bessie Byer 貝思寶兒等贊助夥伴熱情共襄盛舉。



