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2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事即將開跑

▲ 2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事即將開跑
▲ 2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事即將開跑

2GameSome - 有車賞

2022-07-25 18:25:01

「STS 超級房車全國系列賽」8 月 19 至 21 日將在台中麗寶國際賽車場舉辦今年度第三站比賽。主辦單位表示，今年上半年在疫情衝擊下，許多活動都受到影響，但 STS 超級房車全國系列賽 4 月、6 月的賽事，仍依循原本的規劃如常舉辦，搭配民視151、152CH 有線電視頻道，與民視四季網路電視的全程轉播，加上 YT 等各類社群平台車友們的擴散，持續引發眾多車迷的高度關注與熱烈討論。

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4 月份首場賽事當時由 YOKOHAMA 橫濱輪胎搶先取得冠名權，隨後 6 月第二站比賽，則由知名飲料『老虎牙子』取得冠名贊助。繼4月的橫濱輪胎、6 月的老虎牙子之後，BMW 台灣總代理 汎德股份有限公司在全球 BMW M 50 週年的熱潮下，除了成為 STS 賽事與節目冠名贊助商，更一併推出 BMW M 性能迷期待已久的 BMW M Challenge 計時挑戰賽，預料除了將為 STS 超級房車全國系列賽再掀高潮外，更將吸引熱愛 BMW 各式車款的車迷們齊聚賽道，勢必把 BMW M 50 週年的熱度推向高峰。

主辦單位指出，今年 6 月底的第二站比賽，除了 Super Car 各組別賽事外，呼應眾多車友們的期待，特別增加了 Toyota GR Yaris 與 Ford Focus 組計時賽的賽程，讓一般房車的車主們都能更親近這類大型比賽。接下來的 8 月賽事，STS 超級房車全國系列賽將與本次冠名贊助商 BMW 台灣總代理汎德股份有限公司合作，推出 BMW M Challenge 計時挑戰賽。本次的 BMW M Challenge 計時挑戰賽分為 BMW M High Performance 與 BMW M Performance 兩個組別，8 月 20 日(週六)為 M Performance 組賽事，限 M135i、M140i、M235i、M240i、M340i、M440i、M550i、M850i 等車款參加(不限車型年份)；8 月 21 日(週日)則是 M High Performance 組，限 M2、M3、M4、M5、M6 等車款參加(不限車型年份)。比賽採計時賽形式，分別以兩回合最佳單圈成績加總後進行本次計時賽的最後排名，每組最多僅同時開放 25 輛車下場比賽。


除了計時挑戰賽，第三站賽事期間(8 月 19-21 日)現場還同步規劃了 BMW M 展區，有 BMW M4、BMW M4 GT3 賽車以及各式 BMW 精品，主辦單位邀請全台車友們，屆時到台中麗寶賽車場度過一個充滿 BMW M 情懷的熱血週末。


2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事資訊：

  1. 組別：BMW M Performance、BMW M High Performance
  2. 參賽車款：
    1. BMW M Performance 組：限 M135i、M140i、M235i、M240i、M340i、M440i、M550i、M850i 等車款參加(不限車型年份)
    2. BMW M High Performance 組：M2、M3、M4、M5、M6 等車款參加(不限車型年份)
  3. 比賽日期：
    1. BMW M Performance 組：8 月 20 日(週六)
    2. BMW M High Performance 組：8 月 21 日(週日)
  4. 參賽費用：NTD. 9,800 元
場次、名額有限，有意參賽車友們可把握報名時間。

參賽報名表連結：https://forms.gle/FSHHMb1cP59Espxv6

比賽規則書：https://reurl.cc/zZmg06

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