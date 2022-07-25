▲ 2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事即將開跑

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主辦單位指出，今年 6 月底的第二站比賽，除了 Super Car 各組別賽事外，呼應眾多車友們的期待，特別增加了 Toyota GR Yaris 與 Ford Focus 組計時賽的賽程，讓一般房車的車主們都能更親近這類大型比賽。接下來的 8 月賽事，STS 超級房車全國系列賽將與本次冠名贊助商 BMW 台灣總代理汎德股份有限公司合作，推出 BMW M Challenge 計時挑戰賽。本次的 BMW M Challenge 計時挑戰賽分為 BMW M High Performance 與 BMW M Performance 兩個組別，8 月 20 日(週六)為 M Performance 組賽事，限 M135i、M140i、M235i、M240i、M340i、M440i、M550i、M850i 等車款參加(不限車型年份)；8 月 21 日(週日)則是 M High Performance 組，限 M2、M3、M4、M5、M6 等車款參加(不限車型年份)。比賽採計時賽形式，分別以兩回合最佳單圈成績加總後進行本次計時賽的最後排名，每組最多僅同時開放 25 輛車下場比賽。
除了計時挑戰賽，第三站賽事期間(8 月 19-21 日)現場還同步規劃了 BMW M 展區，有 BMW M4、BMW M4 GT3 賽車以及各式 BMW 精品，主辦單位邀請全台車友們，屆時到台中麗寶賽車場度過一個充滿 BMW M 情懷的熱血週末。
2022 BMW M 50 週年 STS 超級房車全國系列賽第三站賽事資訊：
- 組別：BMW M Performance、BMW M High Performance
- 參賽車款：
- BMW M Performance 組：限 M135i、M140i、M235i、M240i、M340i、M440i、M550i、M850i 等車款參加(不限車型年份)
- BMW M High Performance 組：M2、M3、M4、M5、M6 等車款參加(不限車型年份)
- 比賽日期：
- BMW M Performance 組：8 月 20 日(週六)
- BMW M High Performance 組：8 月 21 日(週日)
- 參賽費用：NTD. 9,800 元
參賽報名表連結：https://forms.gle/FSHHMb1cP59Espxv6
比賽規則書：https://reurl.cc/zZmg06