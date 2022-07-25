賣給愛台的人！石斑魚漢堡售價曝　陳吉仲：麥當勞也有談

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為紓解石斑魚的產銷困境，崇越集團集結旗下「安永集團」的「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」，以及新成立的「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，推出石斑魚、虱目魚、旗魚、海鱸等台灣在地食材製作的美味餐點。
本次樂魚推出的「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地「龍虎斑」，肉質兼具龍膽石斑的膠質Q彈與老虎斑的細緻，搭配柚子蘿蔔與青蔥柚子醬，帶來清爽的和風口感。石斑堡除於樂魚光復店試營運期間限量供應外，也將在宜蘭安永心食館、學長的店（台北大學三峽校區心湖會館）同步販售，每顆售價200元。
陳吉仲今表示，台灣石斑魚目前已延養超過3000公噸，外銷至東南亞的通路也都非常順暢，遠超過原先預估300公噸的數倍，期待透過安永等業者協助，將這次危機化為轉機。
陳吉仲也透露，現在國內響應支持企業超過百間，例如全聯、摩斯、安永吉團等，並正在跟麥當勞討論石斑魚漢堡合作，希望讓優質石斑魚賣到國內外。台灣麥當勞則回應，希望多選用在地食材，將進一步了解與評估。
先前摩斯曾推出「龍虎石斑珍珠堡」，每顆售價105元，而樂魚的「香柚和風石斑堡」每顆要價200元，被問及民眾能否接受時，崇越集團董事長郭智輝直言，就是賣給愛護地球、喜歡台灣的人，不是賣吃飽的，吃可分成吃飽、吃健康、吃感覺，「我是賣吃健康的」。