COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

賣給愛台的人！石斑魚漢堡售價曝　陳吉仲：麥當勞也有談

▲崇越集團集結旗下「安永集團」的「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」，以及新成立的「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，推出「香柚和風石斑堡」。（圖／安永集團提供）
▲崇越集團集結旗下「安永集團」的「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」，以及新成立的「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，推出「香柚和風石斑堡」。（圖／安永集團提供）

記者許若茵／台北報導

2022-07-25 18:26:192022-07-25 18:33:36

響應政府號召支持漁民，崇越集團旗下的安永集團將推出石斑魚漢堡，每顆售價200元，今（25）日崇越集團董事長郭智輝表示，要賣給愛護地球、愛台灣的人，農委會主委陳吉仲則透露，現在也有與麥當勞討論石斑魚漢堡合作，希望讓優質石斑魚賣到國內外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國海關總署6月10日片面宣布，多次從台灣輸出石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標，自6月13日起，暫停台灣石斑魚輸入中國。

為紓解石斑魚的產銷困境，崇越集團集結旗下「安永集團」的「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」，以及新成立的「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，推出石斑魚、虱目魚、旗魚、海鱸等台灣在地食材製作的美味餐點。

本次樂魚推出的「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地「龍虎斑」，肉質兼具龍膽石斑的膠質Q彈與老虎斑的細緻，搭配柚子蘿蔔與青蔥柚子醬，帶來清爽的和風口感。石斑堡除於樂魚光復店試營運期間限量供應外，也將在宜蘭安永心食館、學長的店（台北大學三峽校區心湖會館）同步販售，每顆售價200元。

陳吉仲今表示，台灣石斑魚目前已延養超過3000公噸，外銷至東南亞的通路也都非常順暢，遠超過原先預估300公噸的數倍，期待透過安永等業者協助，將這次危機化為轉機。

陳吉仲也透露，現在國內響應支持企業超過百間，例如全聯、摩斯、安永吉團等，並正在跟麥當勞討論石斑魚漢堡合作，希望讓優質石斑魚賣到國內外。台灣麥當勞則回應，希望多選用在地食材，將進一步了解與評估。

先前摩斯曾推出「龍虎石斑珍珠堡」，每顆售價105元，而樂魚的「香柚和風石斑堡」每顆要價200元，被問及民眾能否接受時，崇越集團董事長郭智輝直言，就是賣給愛護地球、喜歡台灣的人，不是賣吃飽的，吃可分成吃飽、吃健康、吃感覺，「我是賣吃健康的」。

 

增開「波波生」實習名額往偏鄉　學者：應有獎勵措施

波波醫師惹議！醫批：牙科未準備好　實習完恐為所欲為

「波波醫師」成落日條款！牙科衝擊最大　遭批留老鼠洞

巷仔內／解決排隊「波波生」別罔顧民眾健康

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.18%19.82%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀