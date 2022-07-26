中秋禮盒怎麼挑？經典廣式v.s.可愛月兔　凱撒這款會發光

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設計上採用月光般的鵝黃色花燈造型溫婉，營造濃厚的節慶氛圍，啟動禮盒底部的按鈕後，不同於以往單一色彩，幻紫霓光柔軟傾瀉且不斷交錯變化，映出盒身上的靈巧玉兔、明月祥雲等精緻剪影，以繽紛絢麗的月夜，刻畫月圓人和的平安祝福。
輕拉禮盒上金黃色玉兔，掀開磁吸式上蓋，即可見六顆獨立包裝的月餅，今年由香港奇華餅家製作，選用奶黃月餅為基底，以優雅伯爵茶香、紫薯蜜香及咖啡苦甜風味，打造三款風味獨具的限定月餅，乘載與摯友、家人團聚款待的心意！該款中秋禮盒將於7 月22日至 8月21日在官網獨家開放預購，8月29日至9月8日即可前往指定門市取貨，禮盒內附有專屬信封及賀卡，可以書寫真摯心意，讓團聚與祝福更加美好深刻。
凱撒飯店3款超吸晴禮盒
凱撒飯店連鎖除了延續經典，推出會發光的「點亮希望」經典廣式月餅禮盒外，今年更推出虎掌造型的「萌虎祁月」流芯禮盒，挑戰2022飯店史上最萌中秋禮盒，以虎年應景的虎掌肉球設計月餅外型，看了就讓人療癒。「月來月旺」雙享禮盒為今年全新口味，月亮造型的鳳梨酥、芒果酥口感特殊，取用鳳梨台語「旺來」的諧音命名，充份傳達後疫情時代，全民內心對世界景氣回溫的期待。3款富含祝福意義、吸晴又美味的中秋禮盒於即日起接受預購，8月31日前下單，還可享有早鳥75折優惠！
新竹喜來登10星級茶香月餅
新竹豐邑喜來登大飯店以客家文化與茶金概念結合，今（2022）年中秋禮盒以「茶金」為主題發想，更與東方美人茶之鄉─峨眉鄉榮獲農委會評選五星製茶廠「徐耀良茶園」合作，將茶葉文化融入禮盒，並以民國時期結合日治、西方文化的茶金年代，打造「茶食樓」、「洋食樓」兩棟風華洋樓的中秋禮盒，與民眾一起品茶食餅。「茶食樓」內含川味椒麻、經典XO，兩款廣式月餅，及4款結合茶香調和果香的日本黃金桃山月餅，烏龍桂圓、伯爵檸檬、抹茶杏桃、焦糖海鹽核桃，及徐耀良茶園「東方美人茶」三罐；「洋食樓」為經典流沙酥餅，裡層夾入濃醇流沙餡，口味包含奶黃流沙、奶黃鳳梨、巧克力流沙、抹茶流沙，每盒8入；「鳳梨酥禮盒」選用台農2號土鳳梨，內含原味土鳳梨酥及柚香鳳梨酥各6顆。
雖然距離中秋節還有一個多月，但想要來點與眾不同的特色月餅可得提前下手，才能在對的時間與對的人共享名店好滋味。