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GoShare 攜手全家霜淇淋推吃冰神器

▲ GoShare 攜手全家霜淇淋推吃冰神器
▲ GoShare 攜手全家霜淇淋推吃冰神器

2GameSome - 有車賞

2022-07-25 18:55:00

GoShare 移動共享服務即日起祭出消暑神器 — 攜手 Fami!ce 全家霜淇淋打造獨家霜淇淋地圖，打開 GoShare App 一次搜羅 GoShare 服務範圍內所有 Fami!ce 全家霜淇淋店舖，轉角就能大口吃冰！此外，GoShare 送上「吃冰餐具包」全台開廂禮，搭配連續五日騎乘趟趟 $10 元起、完成騎士挑戰領免費 Fami!ce 全家霜淇淋等系列好康。

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冰品控手刀衝！跟著 GoShare App 霜淇淋地圖出走吃冰去

  • 7/25 至 8/26， 將 GoShare App 更新至 2.7.11（含）以上版本，地圖上就有 GoShare 六大服務縣市內逾 700 家Fami!ce 全家霜淇淋店舖的亮黃色標示驚喜現身，騎乘途中不妨走進全家，嚐鮮限定霜淇淋口味。
  • 7/27 起，至全台任一販售 Fami!ce 霜淇淋的全家便利商店（不限於 GoShare 服務縣市），每購買一支霜淇淋，即可現場獲得 $30 元 GoShare 騎乘金。騎乘金序號以小白單形式提供，數量有限，送完為止。
這夏要你騎不完！全台連續五天起跳價 $10 元，開廂再拿「吃冰餐具包」

  • 7/27 至 7/31，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前 6 分鐘起跳價 $10 元，之後每分鐘 $2.5 元。
  • 7/26 起全台騎乘 GoShare， 開廂即有機會獲得「GoShare 吃冰餐具包」，內含吃冰餐具組、$50 元 GoShare 騎乘金小卡、以及 Fami!ce 全家霜淇淋免費兌換小卡。
  • 攜帶吃冰餐具包完成指定任務，拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團活動貼文，加碼抽 GoShare 三日免費騎乘體驗。
完成騎士挑戰領百元騎乘金 & 免費霜淇淋，全家會員點數輕鬆兑換騎乘金

  • 8/1 至 8/14，於 GoShare App 完成指定騎士挑戰，即可獲得 $100 元騎乘金獎勵及 Fami!ce 全家霜淇淋免費兌換連結。每組 GoShare 帳號限領乙次。
  • 即日起，打開全家便利商店 App 可使用會員點數兌換 GoShare 騎乘金：9,000 點可兌換 $30 元 GoShare 騎乘金；15,000 點可兌換 $50 元 GoShare 騎乘金。數量有限，兌完為止。
→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定「GoShare 夏日出走」活動頁面及 GoShare 臉書官方粉絲團

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