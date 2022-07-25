▲ GoShare 攜手全家霜淇淋推吃冰神器

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冰品控手刀衝！跟著 GoShare App 霜淇淋地圖出走吃冰去
- 7/25 至 8/26， 將 GoShare App 更新至 2.7.11（含）以上版本，地圖上就有 GoShare 六大服務縣市內逾 700 家Fami!ce 全家霜淇淋店舖的亮黃色標示驚喜現身，騎乘途中不妨走進全家，嚐鮮限定霜淇淋口味。
- 7/27 起，至全台任一販售 Fami!ce 霜淇淋的全家便利商店（不限於 GoShare 服務縣市），每購買一支霜淇淋，即可現場獲得 $30 元 GoShare 騎乘金。騎乘金序號以小白單形式提供，數量有限，送完為止。
- 7/27 至 7/31，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前 6 分鐘起跳價 $10 元，之後每分鐘 $2.5 元。
- 7/26 起全台騎乘 GoShare， 開廂即有機會獲得「GoShare 吃冰餐具包」，內含吃冰餐具組、$50 元 GoShare 騎乘金小卡、以及 Fami!ce 全家霜淇淋免費兌換小卡。
- 攜帶吃冰餐具包完成指定任務，拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團活動貼文，加碼抽 GoShare 三日免費騎乘體驗。
- 8/1 至 8/14，於 GoShare App 完成指定騎士挑戰，即可獲得 $100 元騎乘金獎勵及 Fami!ce 全家霜淇淋免費兌換連結。每組 GoShare 帳號限領乙次。
- 即日起，打開全家便利商店 App 可使用會員點數兌換 GoShare 騎乘金：9,000 點可兌換 $30 元 GoShare 騎乘金；15,000 點可兌換 $50 元 GoShare 騎乘金。數量有限，兌完為止。