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柯志恩選舉需政治獻金　李雨蓁：國民黨黨產怎不先還

▲國民黨雲林縣議員新人參選人陳芳盈，贊助了高雄市長參選人柯志恩20輛公車廣告，讓柯志恩相當驚豔。（圖／記者丁上程攝，2022.07.25）
▲國民黨雲林縣議員新人參選人陳芳盈，贊助了高雄市長參選人柯志恩20輛公車廣告，讓柯志恩相當驚豔。（圖／記者丁上程攝，2022.07.25）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-25 19:02:242022-07-25 20:31:38

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日合體羅智強，羅的子弟兵陳芳盈宣布效仿2018年韓國瑜模式義助宣傳公車，當年羅智強義助韓國瑜100輛公車，如今由子弟兵義助柯志恩20輛，強調在國民黨資源有限，需要政治獻金挹注，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁痛批「要台灣人捐款，國民黨侵佔國家的黨產怎麼不先還？」

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李雨蓁指出，國民黨累積至今已有四起案件被法院認證侵佔國產，分別為「國民黨舊中央黨部被追徵11.3億多元」、「中投、欣裕台被禁止處分156億元資產」、「大孝大樓遭追徵7.8億多元」以及「以轉帳撥用無償取得四五八筆的國有特種房屋土地追徵8.6億元」，總計高達183.7億，至今仍未歸還，國民黨堪稱台灣政壇的豪門，如今還希望民眾能夠捐款，怎麼不先歸還不正當的所得？

李雨蓁認為，柯志恩跟羅智強合體正在複製韓國瑜模式，當年韓國瑜以滷肉飯和礦泉水來塑造自己「庶民」的形象，同時不斷貶低高雄「又老又窮」，如今柯志恩則說國民黨一窮二白、家徒四壁，對於高雄市政不了解只能不斷說空話，完全看不見對於高雄的願景。

李雨蓁表示，柯志恩想用這種方式洗白國民黨門都沒有，豪門佯裝成庶民的騙局高雄人早就看破，奉勸柯志恩還是專注在市政白皮書，跟韓家軍羅智強一起鬼混，只會更凸顯柯志恩的秘密武器其實只是「從台北看高雄」的雕蟲小技罷了。

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