名家論壇》單厚之／「球場門」炎上，林智堅自毀人設

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棒球被國人視為國球，消息傳出後，就有不少網民認為「球場門」對林智堅選情的影響，可能高於「論文門」。這兩者的影響很難評估，但至少從網路聲量的變化來看，林智堅的記者會＋棒球門的影響，的確超過論文門。7月5日「論文門」爆發時，林智堅當天的聲量來到歷史新高的13萬7千餘筆，但昨天的聲量卻再創新高，達到14萬3千餘筆。
網路時代的選舉，政黨跟候選人都格外重視網路在「空戰」中的角色，但很多人卻不懂（或刻意誤導）網路聲量的意義，認為聲量越高越好。事實上，當政治人物聲量以倍數暴增時，幾乎都是負面的訊號，網路流行語「炎上」，其實是很貼切、傳神的形容。
在「論文門」爆發之前，林智堅每日的聲量從每日不到萬筆，隔天一舉飆到13萬；經過了半個月，林智堅才看似要走出論文門，聲量掉到2萬筆左右的水準，結果「球場門」一出，聲量又飆到14萬。事實上，不僅林智堅的論文門是「炎上」，7月10日民進黨選對會確定徵召後，陳時中和林佳龍的聲量倍數飆高，也都有相同的味道。
從論文門爆發之後，林智堅經常佔據政治人物聲量排行榜的前幾名，即便聲量下滑還是高得嚇死人，以過去7天來講，林智堅的聲量是柯文哲的將近2倍、林佳龍、蔣萬安的3倍、張善政的15倍，而被議論的自然是他的論文，而非政見、能力。
林智堅自然也是受不了，才會決定再次舉行記者會說明，沒想到卻遇上了「球場門」發酵，兩者交互作用下，再度重傷林智堅的形象。林智堅的論文門並不複雜，任何人都很容易有自己的判斷，而且難以扭轉，有點像2000年總統大選的「興票案」，即便宋楚瑜說破了嘴，也很難取信於人，能維持住基本盤，就已經阿彌陀佛了。
和興票案一樣，論文門重創了林智堅的人設，原本年輕、陽光的形象，因為論文抄襲事件一夕全毀。好在林智堅的外型遠勝對手張善政，張善政又完全沒有戰力，在中央、地方執政加持下，林智堅看似仍有勝算。但「球場門」進一步毀了林智堅「有能力」的人設，林智堅的每篇臉書發文下，都被嘲諷的聲音洗版。
年輕、陽光、能力、新氣象，是「新竹市長」林智堅的人設，因為優質、表現好，所以民進黨才要把這樣的人才從新竹連根拔起，種在桃園的土壤裡，造福桃園的民眾。但「論文門」和「球場門」完美打臉了民進黨之前所有的溢美之辭，證明林智堅和沈慧虹的落跑，遠不是名不見經傳的代理市長能扛下的。
相較於林智堅的人設崩壞，張善政則是根本沒有建立起人設，低存在感、低參與感的他，除了展現自己有學問、做過高官之外，既提不出願景、也看不到政見，完全沒有展現出直轄市長的格局跟擔當，讓人根本懶得討論他。如果林智堅最終能贏得市長，千萬記得感謝張善政跟朱立倫。
●作者：單厚之／資深媒體人
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