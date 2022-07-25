年輕人最愛？最新民調川普輾壓共和黨大將 有望再戰2024
美國前總統川普有意角逐2024年總統寶座，儘管上次投票敗給現任總統拜登，但在共和黨內川普仍是選戰核心似乎無人能與之爭鋒；日前一項針對美國保守派年輕人進行的民調結果顯示，川普已將近八成的支持率領先其他共和黨內候選人，其餘黨內政治明星如前國務卿蓬佩奧、前副總統彭斯、德州聯邦參議員克魯茲都無人能出其右。
美國保守派非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA，TPUSA）日前在佛州坦帕市舉行學生論壇，旗下機構「轉折點行動」（Turning Point Action）針對與會者進行投票。結果顯示，共和黨總統提名人選的投票比例當中，有78.7%的參與者將票投給川普，而川普最重要的潛在競爭者、頗受歡迎的佛羅里達州州長迪尚特（DeSantis）則位居其後，僅拿下19%支持率。
根據《福斯新聞網》指出，黨內其他總統提名人選支持率則幾乎不到1%。包含南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）支持率只有1%；第四名的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）僅0.5%；德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及前副總統彭斯則並列第五，佔總票數0.3％。
儘管這項投票數據未必呈現美國主要支持共和黨的選民意向，但的確囊括目前具競爭力的候選名單與影響力分布，也能看出投票意願較低的年輕一輩的投票趨勢；不過根據美國康乃狄克州昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）上週三公布的最新民調顯示，大多數美國人都不願意看到不論是美國總統拜登或川普再次參選，其中拜登更是黨內支持率低落。
不過目前民主黨與共和黨優先著重的仍是11月8日舉行的期中選舉，此次改選人事更動將涉及參眾議院與地方州長，意味著勝出者將能左右黨內2024年總統大選候選名單，目前川普所支持的參議員候選人皆獲得共和黨提名，屆時將與民主黨力拼國會控制權。