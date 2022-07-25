黑幫囚幼童「逼父母當車手」！1歲也不放過 警攻堅救人
台灣詐騙集團猖獗，詐騙手法層出不窮，而最新又有黑幫以囚禁幼童為手段，逼父母充當車手，手法讓人髮指。新北市海山警分局攻堅逮人，將被詐騙集團控制行動的2名幼童以及12位大人全數救出，並循線向上擴大偵辦，將詐騙集團首腦吳姓嫌犯逮回，全案依組織犯罪、妨害自由、詐欺等罪嫌送辦。
據了解，海山警分局今年5月接獲銀行報案，通知疑似有詐騙集團的車手欲提款，警方到場後將廖姓夫婦逮回。結果廖姓夫婦供稱他們的2個小孩被詐騙集團囚禁，逼不得已之下才充當集團車手。
原來詐騙集團在台北市中正區租下某套房，刊登求職廣告吸引被害者上門，然後再控制行動脅迫民眾配合擔任車手或成為人頭帳戶。而廖姓夫婦當天帶著2個小孩一起前去面試，結果小孩被囚禁當成籌碼，且2個小孩分別才2歲大和1歲大，詐騙集團手段可說十分冷血。
警方當天即順利攻堅，將被困的14人包括2位幼童救出，並在現場起出毒品、現金等不法物品，並逮捕3位嫌犯。之後警方持續循線追查，於本月18日將該詐騙集團的首腦吳姓主嫌一併逮回，另外5位共犯也拘提到案，全案依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、毒品危害防制條例、洗錢等罪嫌偵辦。
警方再次提醒民眾，切勿輕信不法賺錢管道，詐騙集團常透過臉書或通訊軟體，刊登不實求職與貸款廣告，誘騙民眾提供存摺或身分證等重要個資文件，不僅會淪為人頭帳戶，更恐成詐欺共犯遭法辦。（編輯：倪浩軒）