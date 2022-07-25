許藍方判賠50萬撫慰金「全數捐出」　美女正宮出聲揭痛處

「最美性學博士」許藍方被爆與已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉談不倫戀，她嚴正否認一切指控，反咬男方傳訊息騷擾3個月、居心叵測，但台北地院審理後認定2人曾發生性行為，一審判許藍方須賠50萬元給康妻劉友臻。今（25日）晚劉友臻打破沉默在臉書發文，感嘆「在提告後一年多後，我終於收到了一審判決結果。這起案件只有真相，沒有贏家。感謝法官的耐心審理，才能夠還原事情的全貌」。





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劉友臻並強調日後收到許小姐的精神慰撫金，將會全數捐出給婦女及兒童團體，她透露，決定打破沉默站出來的原因，「想告訴有類似經歷的女人們，妳不是只能選擇在痛苦背後，默不作聲地隱忍。妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏」。





▲劉友臻打破沉默在臉書發聲揭露婚姻痛處。翻攝劉友臻臉書

以下為劉友臻聲明全文：





在提告後一年多後，我終於收到了一審判決結果。這起案件只有真相，沒有贏家。感謝法官的耐心審理，才能夠還原事情的全貌。我之所以站出來，不單單只是為了自己，而是想告訴有類似經歷的女人們，妳不是只能選擇在痛苦背後，默不作聲地隱忍。妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏。





這段日子我的生活有了翻天覆地的改變，然而也因此有機會能好好檢視自己的本質是什麼樣的人，誰在生命中留下重要的足跡，什麼人生是我想追求的目標，心目中理想的家的樣貌。很多事情跳脫當下的情緒，都是難得的經驗與學習。相愛容易相處難，婚姻在存續的期間每天都是修煉。在感情中我也有許多做得不足的地方需要反省與修正，而我願意為了保護我的家人努力到最後一刻。





日後我收到許小姐的精神慰撫金，將會全數捐出給婦女及兒童團體。祝福所有在婚姻與家庭中掙扎努力的堅強女性們，都能夠記得為自己而活，順利找到屬於妳的身心平衡。擁有保護家庭的決心，也有轉身離開的勇氣。感謝大眾對此事的關注，也希望風波到此可以落幕。



