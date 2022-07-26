東南亞最大中古車買賣平台CARRO正式登台！

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CARRO自2021年疫情期間營收是前一年的2.5倍，迅速成為全亞太成長最快的公司，更讓CARRO獲得「二手車界的亞馬遜」美名。CARRO首創導入人工智慧科技，推動汽車交易流程的轉型數位化！CARRO線上平台不僅改善汽車買賣雙方體驗，更提供省時、方便、透明且值得信賴的服務。目前CARRO 台灣已推出「15分鐘即時回覆」與「24小時報價」的汽車收購服務，只要簡單3步驟，即可輕鬆賣車。
內湖貴賓招待中心不僅舒適明亮，亦是CARRO台灣與美加聯合國際共同擁有的展示空間。開幕當天展示多家歐系豪華車款，更期待提供消費者多元服務，包括購買、銷售、融資解決方案及售後等服務。透過科技協助，不僅車況資訊更加完善透明，亦降低中古車買賣困擾。CARRO也將持續導入更多智慧科技，提供優質可信賴的便捷交易體驗。
目前通過CARRO官方認證車輛，均執行160項檢驗測試，且車齡在十年內的車輛，無論是進口或國產車，CARRO皆提供售後一年兩萬公里保固（含引擎與變速箱）。除此之外，CARRO更推出「五日退車保證」及「36萬，36期，0利率貸款」等優惠，來降低消費者購車時的負擔。
開幕資訊
開幕日期: 111年7月25日(一)
地址: 台北市內湖區新湖二路168號
開幕優惠:
活動日期: 即日起~8/31止
優惠內容: 即日起，5款精選指定車款，最高折抵$52,000！（詳情請洽官網）