太古汽車「好車雲」正式成立，全面進化二手車市場

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台灣的中古車市場30年的發展趨勢，從傳統實體中古車聯盟發展到網路平台，然而，消費者對於買、賣二手車仍普遍存有一個無形的障礙。疫情加速了全球「數位優先」的進程，下一代的人工智慧亦將持續朝向「虛實融合」發展，二手車市場，也將面臨數位變革帶來產業的全新翻轉。
太古汽車集團希望藉由集團多年經營汽車相關產業的資源，成立好車雲，融合了大數據的創新運用及太古汽車在台40餘年的線下經營實力，創造了顛覆傳統的二手車交易平台，並力行「One Hour. One Price. Better One. 1小時賣車 1價格買車 1個好承諾」的使命。全新「好車雲」預計於2022 下半年完成全面佈建，為二手車產業與消費者，打造全方位、全赢全美的全新價值。
好車雲 1小時賣車 賣車不用等 精準估價
AI 智能精準估價 簡單又快速
利用AI智慧及價格模型，並加入人工參數，大數據多方資訊整合(包含比對市場交易數據、新車銷交易狀況及各項車主用車成本)，線上即時計算出最具公信力的二手車價。操作便捷，賣家只要簡單輸入車輛相關資訊，就能即時報價，賣車估價超簡單。
行情透明 保證收購
免除賣家可能遇到的各種困擾，好車雲制定標準89項專業查驗車況，並使用診斷電腦進行檢測，與賣家議定車價後，即可進行合約簽定，保證收購價格高於平均市場行情。
賣車1小時
介面友善不只在線上估價！線上可同步預約免費到府估車、交車。重點是「保證收購」！節省賣家大量時間，簽約至交車1小時，賣車迅速又好價！
好車雲 1價格買車 不二價
好車雲杜絕廣告車，每一台車都實車在庫，單一價格。
車況透明 品質保證
好車雲架上所販售的每一台車輛，都具有3大車況保證：無重大事故、非泡水車、無車體變造，並且具備好車雲專業鑑定書，車況公開透明。不會看車，但在好車雲買到的絕對都是好車！
服務全包 貸款保險一站搞定
好車雲提供車輛交易所需的各項服務，精心挑選貸款、保險合作夥伴，提供客人值得信賴且優惠的方案，讓買車程序更簡單。
好車雲 1個好承諾
業界最優 六大系統保固
所有好車雲售出的車輛均提供業界最優的30天六大系統保固(引擎系統、燃油供應系統、電子裝置系統、變速箱系統、冷卻系統及廢氣排放系統)，車齡八年以內且里程 10萬公里之車輛，保固範圍延長至180天，保固期限長、範圍最廣！
客戶至上 全方位用車服務網路
好車雲重視每位車主，讓車主在每個購車流程有更好的體驗。上市第一波精選42間重視誠信，提供良好銷售服務的好車雲經銷商，購買二手車不再惶恐！也全面照顧購車後最重要的售後保養維修服務，太古汽車集團於2021年起開始建立原廠等級的車咕嚕售後保修中心，並且與全省27間加盟保修廠合作，更是完整了好車雲的二手車交易生態圈，每一台愛車都是好車雲對消費者最好的承諾。
數據至上 強大智慧用車生活
於好車雲購入的車輛，其車輛履歷都會自動帶入太古汽車集團近年結合數位智慧科技發展的「車咕嚕Carguru」平台，可持續提供車主包含洗車、停車、加油等多項用車服務。未來將持續創新，並結合大數據及Chatbot 客服，提升服務效率及品質、深化會員服務，讓每位車主都能在好車雲及車咕嚕之間，享受一手掌握、聰明、精緻且多元的用車生活。