高溫逐日緩降！雨區範圍再擴大 熱帶擾動發展機率達90%
中央氣象局表示，今、明（26日、27日）兩天受太平洋高壓影響，臺灣各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部、大臺北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨， 中南部地區亦有零星短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明2天高溫逐日微降1度，但仍在高檔，各地依舊「晴朗酷熱」，中午前後紫外線達「危險級」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雷陣雨；至於溫度部分，北部約為23到37度，中部25到37度，南部25到37度，東部21到38度。
吳德榮表示，台灣附近水氣逐漸增多，因此山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，少部分平地亦受影響。週六至下週一(30至1日)台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢出現。
另外，最新歐洲(ECMWF)模式，模擬周五20時1000百帕等高線及風場圖顯示，台灣東方為「季風環流」(monsoon gyre)型態，「熱帶擾動」繞至環流的東北側。最新歐洲系集模式，模擬周五20時「熱帶擾動」發展機率圖顯示，環繞至「季風環流」的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。不過，「季風環流」型態的模擬，不確定特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。（編輯：陳苾暐）