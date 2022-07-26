向少女告白被拒惱羞！17歲少年被當面嘲諷 撂人圍毆報復
今（26）日凌晨1時許，新北市中和區一家加油站前，發生一群青少年鬥毆事件，過程中有人手持刀械亂揮，造成2人受傷，附近民眾聽聞叫囂聲立刻報警，警方到場時雙方均逃離現場，只留下一支球棒、一輛龍頭被砸爛的機車與紙質的西瓜刀包裝，經調閱機車車籍資料和監視器畫面後，已連絡上其中一名17歲的受害少女，並追查出少女一方有2人身體撕裂傷，自行就醫無生命危險，全案將持續追查其他滋事者。
據了解，砍人一方為一名17歲賴姓少年和其同夥，而賴姓少年疑似是因追求同齡的少女告白失敗後，被對方嘲笑便心生不滿，夥同友人一行約6、7人，趁著女方凌晨與多名好友準備到中和烘爐地夜遊途中，在加油站加油休息時，手持棍棒一湧而上，對著少女一方約4、5人進行報復，目擊民眾聽聞叫罵聲和喇叭聲，又見有人亮出刀械、濺血，連忙協助報警。
不過雙方10多人進行一陣鬥毆後，均迅速騎機車逃離現場，傷者也未叫救護車，直接被同行朋友騎車載走；警方到場時已人去樓空，現場遺留下一支球棒、一輛龍頭被砸爛的機車與紙質的西瓜刀包裝，經調閱監視器和機車資料，聯繫上當事少女並帶回調查，據悉，少女一方有2名男子有身體撕裂傷、多處瘀青，但已自行就醫無生命危險，目前警方在現場採證完畢，將持續追查滋事者身份，針對案情進行調查釐清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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