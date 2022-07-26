俄供氣量將減半！Ifo：德瀕衰退、德股下挫

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俄國天然氣巨擘Gazprom宣稱渦輪機出問題，北溪一號輸送到德國的天然氣將減半，引發憂慮。德股由漲轉跌，泛歐指則微漲作收。
週一(25日)泛歐STOXX 600指數揚升0.13%(0.54點)、收426.25點。
歐洲三大指數漲跌互見，英國FTSE 100指數走高0.41%(29.93點)、收7,306.30點。德國DAX指數下挫0.33%(43.36點)、收13,210.32點。法國CAC 40指數走高0.33%(20.73點)、收6,237.55點。
Gazprom表示，北溪一號Portovaya壓縮站的另一個Siemens渦輪機暫停運作。目前北溪一號的供氣量只有正常值的4成，據了解本週三(27日)起，供氣量將續降至每日3,300萬立方公尺，為現今的輸氣量的一半。
德國Ifo商業景氣指數跌幅大於預期，7月份降至88.6，創兩年新低，並遜於市場估計的90.2。
Ifo指出，能源價格暴衝、天然氣短缺蠢動，讓歐洲最大經濟體瀕臨衰退。Ifo訪調主管Klaus Wohlrabe說：「衰退正在敲門，沒辦法排除此一可能性」。
在此之前，調查顯示，能源價格飛漲，已讓多家德國工業廠商減產，7月份歐元區採購經理人指數(PMI)意外萎縮。
個股方面，荷蘭醫療設備商飛利浦(Philips)暴跌7.7%，該公司第二季核心盈餘遠遜預期，並調降全年展望。
汽車零件商Faurecia攀升2.8%，該公司確認財年指引，上半年銷售暢旺。
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資料來源-MoneyDJ理財網