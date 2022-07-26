與比莉合體！周湯豪等12年當媽MV導演 網一看感動哭了
「天后之母」比莉日前推出《什麼都不必說 - 2022 Remix》新單曲與MV回歸舞台，引人注意的是，《什麼都不必說 - 2022 Remix》不只是2.0全新升級，還邀來了比莉的帥兒NICKTHEREAL周湯豪，擔任導演拍攝，讓MV才發布短短11天，點閱就已經高達164萬次。
距離上次合唱已過了將近20年，現今的周湯豪已是華語樂壇多次引領風潮的存在，本次更包辦全新Rap詞創作、歌曲製作及MV執導，精心打造最適合比莉揮灑的四大場景，MV更邀請到陳漢典、田一德出任舞蹈擔當，兩人和周湯豪因節目《原子少年》結識出好交情，比莉表示：「上一張專輯是2002年，隔20年我又出來玩一下，跟大家一起Party很好玩。」而Rap詞出現「人生有多少機會，你可以Feature你媽，又多少機率，兒子剛好也是super star」，拍攝當天身兼MV導演跟兒子角色的周湯豪在現場表示：「人生很少有這樣的機率，剛好你跟媽媽從事同樣的行業，還有機會可以幫她製作、幫她拍攝MV，還很榮幸的可以在同一首歌一起合唱，這對我來說是我人生、事業上一個很重要的里程碑。」
由於這機率微小的誇張，周湯豪出道12年才母子合體，這幾年「練功」就為了這個，一旁的比莉幽默向兒子表示，「給我好好拍，不然你不用回家。」下一秒則對著鏡頭直呼：「導演超嚴格的！我今天壓力超大，導演剛從美國得獎，一定要找他來拍啊！」MV上架11天，就有164萬次點擊，網友看到後也紛紛留言：「比莉姐70歲了！70歲了！動作還是這麼俐落」、「很羨慕啊～！有這麼乖的小孩，還跟媽媽一起唱媽媽的成名曲，改編也很好聽，比莉姐也很厲害，這麼久沒唱了歌聲ㄧ樣好！！母子一起跳舞好可愛」、「看著看著就泛淚了，明明是一首動感的歌，我卻很感動，比莉真的是苦盡甘來，有Nick這麼孝順的兒子真是很有福分阿！祝你們母子幸福快樂」。