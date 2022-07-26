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台中槍案「家屬質疑被誤殺」！滷味老闆和兇嫌前妻關係曝

▲台中滷味攤老闆24日遭槍擊，送醫宣告不治，警方追查發現疑似是感情糾紛釀殺機。（圖／翻攝畫面）
▲台中滷味攤老闆24日遭槍擊，送醫宣告不治，警方追查發現疑似是感情糾紛釀殺機。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-07-26 08:24:59

台中市潭子車站附近一家滷味攤曾姓老闆，24日晚間遭人「行刑式槍擊」，頭部中彈當場失去生命跡象，經搶救後因傷重宣告不治，兇嫌41歲的林姓嫌犯，疑似是因見前妻和曾男走太近，質疑兩人在交往才起殺心，對此，曾男家屬稱曾男已有一名交往10年的女友，大驚「是不是認錯人」，而當事前妻也否認和曾男交往，只是會到滷味攤消費。

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據悉，兇嫌林姓男子和前妻離婚後仍保持聯繫，但近日他撞見前妻和曾男走在一起，質疑兩人在交往，便醋意大發到滷味攤前，對著曾男頭部開3槍，並朝太平區方向逃逸，再將車輛棄置在產業道路上；曾男家屬聽聞此事，稱曾男是家中獨子，也未和人結怨，同時還有名從高中就交往的女友，甚至在去年已論及婚嫁，質疑兇嫌誤殺。

根據《自由時報》報導，也有親友曾見曾男與林嫌前妻林女過從甚密，林嫌也曾和曾男發生口角，林嫌前妻則稱，她和曾男並非男女朋友關係，她只是常去攤位上買滷味，並且強調自己在八大行業工作，曾男是因到她工作場所消費，兩人才結識。（編輯：林莞茜）

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