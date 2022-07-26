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槍擊案頻傳！一個月2起「行刑式槍殺」奪5命　黑槍來源曝

▲南投、台中接連傳出行刑式槍擊命案，2起事件中，共有5人被奪走性命。（示意圖／pixabay）
▲南投、台中接連傳出行刑式槍擊命案，2起事件中，共有5人被奪走性命。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 08:53:35

本月南投、台中接連傳出行刑式槍擊命案，2起事件中，共有5人被奪走性命，不少民眾紛紛質疑「槍械在台灣是那麼容易取得的東西嗎」，對此，有道上人士透露，早期槍枝都靠走私，但近年來網路發達，花幾千元網購原型槍，就能改造成具有殺傷力的兇器。

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回顧南投槍擊案，犯嫌李鴻淵，8年前曾在康健生技公司擔任操作員，但卻因機器使用問題，屢屢與直屬的洪姓女課長發生衝突。結果2014年2月15日傍晚，洪女下班騎車回家時，突然遭到一名男子襲擊，過程中對方還不斷大喊「我要讓妳死、打死妳」等語，導致洪女頭部重傷、左手拇指韌帶斷裂，經過4次手術才復原；事後洪女懷疑兇手是李鴻淵，便對他提告，同時求償90萬元，但李男提出不在場證明，最終獲判無罪。

▲南投生技公司槍擊4死1傷，警方攻堅逮捕李姓嫌犯。（圖／記者爆料網）
▲南投生技公司槍擊案，造成4死1重傷，犯嫌最後在台中一間養生會館落網。（圖／記者爆料網）

不料8年後，李男於本月14日持槍闖入康建生技公司，行刑式槍殺5人，造成4人當場死亡、1人重傷送醫，逃亡20小時後，在台中一間養生會館落網，警方也在他身上查獲3把改造手槍、179顆子彈。

而這起震驚社會的事件，發生僅過短短10天，台中潭子車站又在7/24傳出槍擊案，一名林姓男子疑因不滿前妻與曾姓滷味攤老闆交往，遂持槍朝曾男頭部連開2槍，臨走前又往死者身上補了1槍，事後林男將做案用的BMW棄置於產業道路，隻身逃往台中市太平區。

▲台中潭子車站附近的滷味攤老闆連中3槍，疑為情殺（記者爆料網）
▲台中滷味攤老闆24日遭槍擊，送醫宣告不治，警方追查發現疑似是感情糾紛釀殺機。（圖／翻攝畫面）

不到一個月時間，就發生2起槍擊命案，讓不少民眾擔心治安問題，對此，市議員賴佳薇痛批，南投生技公司槍擊案嫌犯在台中落網，現場查獲大批槍彈，台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光這一年就有超商槍擊案、毒販被圍捕時擁槍自重，乾脆每位市民發一件防彈背心跟頭盔。

另外，國民黨立委李德維也在臉書質疑，新任警政署長黃明昭上任短短不到一個月，北中南東接連傳出槍響，平均每五天發生一起槍枝案件，全國治安亮起紅燈，難道黃明昭「鎮」不住國內蠢動的黑槍與黑道？（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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