槍擊案頻傳！一個月2起「行刑式槍殺」奪5命　黑槍來源曝

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不料8年後，李男於本月14日持槍闖入康建生技公司，行刑式槍殺5人，造成4人當場死亡、1人重傷送醫，逃亡20小時後，在台中一間養生會館落網，警方也在他身上查獲3把改造手槍、179顆子彈。
而這起震驚社會的事件，發生僅過短短10天，台中潭子車站又在7/24傳出槍擊案，一名林姓男子疑因不滿前妻與曾姓滷味攤老闆交往，遂持槍朝曾男頭部連開2槍，臨走前又往死者身上補了1槍，事後林男將做案用的BMW棄置於產業道路，隻身逃往台中市太平區。
不到一個月時間，就發生2起槍擊命案，讓不少民眾擔心治安問題，對此，市議員賴佳薇痛批，南投生技公司槍擊案嫌犯在台中落網，現場查獲大批槍彈，台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光這一年就有超商槍擊案、毒販被圍捕時擁槍自重，乾脆每位市民發一件防彈背心跟頭盔。
另外，國民黨立委李德維也在臉書質疑，新任警政署長黃明昭上任短短不到一個月，北中南東接連傳出槍響，平均每五天發生一起槍枝案件，全國治安亮起紅燈，難道黃明昭「鎮」不住國內蠢動的黑槍與黑道？（編輯：陳苾暐）
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