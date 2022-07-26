台股早盤跌逾70點　觀光旅遊、生技族群表現強勁

投資人即將迎來聯準會的升息決議，美股25日收盤漲跌互見，韓股由黑翻紅，日經指數則小跌1%內，台北股市今（26）日以14912點開低，早盤一度下跌70多點，來到14864點；權值股台積電早盤跌1元，來到498.5元。今日盤面焦點為觀光旅遊、元宇宙、生技醫療股。
美股道瓊上漲90.75點，漲幅0.28%，收在31,990.04點；那斯達克下跌51.45點，跌幅0.43%，收在11,782.67點；標普500上漲5.21點，漲幅0.13%，收在3,966.84點；費城半導體下跌17.38點，跌幅0.61%，收在2,825.03點。
台北股市今日開盤以14912點開低，早盤小跌70多點，來到14864點，後來跌幅收斂至14885點；權值股台積電早盤跌1元，來到498.5元；聯電跌多，跌幅超過3%，來到39.2元，世界先進與力積電早盤皆跌逾1%；其他，重要電子股，如聯發科跌1.02%，來到681元，華碩、友達、群創、旺宏跌1到2%之間。至於貨櫃族群，長榮、陽明早盤跌幅約1%內，萬海則跌逾3%；航空雙雄買單拉抬，長榮航、華航漲約1%內。
今日中鋼等14檔股票除息，指數減少約19.65點；蘋果公司、Meta搶攻元宇宙商機，相關概念股持續發威，聯亞、中光電、漢磊、富采漲約2至6％，智晶、玉晶光、鼎元、威強電漲逾1%；解封題材話題強勁，觀光概念股買單急拉，山富、富野、鳳凰、五福、六福漲幅約6至9%；亞洲生技大展7月28日登場，生技族群紅通通，合世飆漲停，佰研、明達醫、中天、晶碩漲3至7%。