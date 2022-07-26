狠酸許藍方「沾滿泥的白蓮花」！律師挺正宮：謝謝妳堅強
有「最美博士」封號的許藍方，因捲入不倫案重創形象，日前判決出爐，她必須賠償元配劉小姐50萬元，決定不再上訴。此案延燒近1年，正宮罕見對外發聲，表示會將收到的賠償金捐給婦女及兒童團體，獲得正面肯定。美女律師李怡貞讚美此舉是「真正出淤泥而不染的粉紅蓮花」，更諷刺許藍方是「沾滿泥的白蓮花」。
許藍方收到判決書後，仍強力否認與男主角有染，發布5點聲明強調絕無不倫關係，但上訴耗費時間、心力，決定尊重法官判決，會努力賺錢賠償。劉小姐昨（25）日發文，強調站出來為自己的權利力爭，並非貪圖高額賠償金，而是想告訴有類似經歷的女人們，「妳不是只能選擇在痛苦背後，默不作聲地隱忍。妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏」。
美女律師李怡貞也留言支持正宮，「謝謝妳最後這麼堅強的說出那些經歷類似事件的元配們想說的話，這一年多，沒有聲量的妳堅持到底的面對外界風雨真的不容易」，她讚美劉是出於泥而不染的粉紅蓮花，總是比沾滿泥的白蓮花漂亮美麗許多，諷刺意味十足。
許藍方則經過深思長考後，表明不願再上訴，目前勤跑通告賺錢，努力邁開步伐向前看，她似乎有感觸在臉書抒發感想，「世界上沒什麼事有定論，全都在於感受和解讀，有時候與其糾結答案，不如好好體驗與感受，祝你們幸福」。