觀望美利率決策結果　新台幣早盤回貶觸29.95元

在市場靜待美國聯準（Fed）周四將公布利率決策結果之下，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，台股走跌，新台幣兌美元今（26）日早盤也回貶，一度來到29.95元、貶值4.2分，但因月底出口商有拋匯需求，新台幣升幅有限，目前在平盤上下震盪。
也因為美國升息在即，美股漲跌互見，科技股表現稍弱，市場預期美國聯準會將大幅升息以對抗通膨飆漲問題，道瓊工業指數上漲90.75點，漲0.28%，收31990.04點，費城半導體指數下跌17.38點，跌0.61%，收2825.03點，而那斯達克指數下挫51.44點，跌0.43%，收11782.67點。台股今日早盤以14912.41點、下跌23.92點開出，之後跌幅擴大至89.85點，下探148446點，目前跌40餘點。
在國際匯市部分，美元指數在106.25附近，亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，今日早盤韓元走升目前來到1311.25兌1美元，日圓則在136.41兌1美元盤整，而新台幣兌美元則回貶，但貶幅有限。
新台幣兌美元今日早盤以29.94元、貶值3.2分開出，在台股走跌及市場觀望美國利率決策結果，新台幣兌美元一度下探29.95元，貶值4.2分，但因月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元未進一步貶值，目前在平盤上下震盪。