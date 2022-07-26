廖老大茶坊攏嘸人！他買一千相挺：「台灣人不熱心公益」
台灣賽車教父「廖老大」投入手搖飲戰局，創立「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」品牌，號召粉絲加盟開店、盈餘10%做公益。第一家加盟店竹北店已在7月中開幕。據了解，光是7月份全台就超過25家分店相繼開幕，不過卻有網友在臉書爆料「旗艦店都沒有人」，稱台灣人不願意熱心做公益，引發眾人非議。
有網友路經廖老大茶坊旗艦店，發現門市人潮門可羅雀，和網路上開幕大排長龍的畫面大相逕庭，便在《爆廢公社》貼照感嘆：「阿鳥威，旗艦店欸怎麼都沒有人啦，剛剛買了一千挺了，看來台灣人不多願意熱心公益。」不過一句台灣人不熱心公益立刻犯眾怒，遭批是情緒勒索。
對於原PO將買飲料和做公益劃上等號，許多網友並不埋單，紛紛砲轟：「買飲料不等於公益好嗎」、「我都自己捐錢和捐物資，為什麼要透過別人」、「買飲料還不如全捐」、「對啦對啦，就你最熱心公益，熱心到要專程上來情緒勒索別人」、「買個飲料還要被道德綁架」、「花個1000元買飲料，然後把自己說得很有愛心，怎不直接捐弱勢團體」。
網路留言風向一面倒，還有人認為廖老大手搖飲相當本土的門面設計，「毫無美感，讓我下不了車去買飲料」。不過有56萬人追蹤的「廖老大」，粉專留言依舊人氣滿滿，網路粉絲相當捧場，推出愛心義賣商品也吸引超過1.6萬人按讚，還有粉絲曬出擁有滿滿一櫃愛心商品的畫面。
本名廖志賢的「廖老大」，是汽車零配件製造商琦玉集團、D2車隊的老闆，出身坎坷加上不平順的人生經歷，讓他成為「霸總」後相當熱心於公益。只是手搖飲加盟者雖每月須繳3000元給總公司作為慈善捐款，不過在牽涉到商業利益後，仍有民眾不認同這種公益方式。