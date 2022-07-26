COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

廖老大茶坊攏嘸人！他買一千相挺：「台灣人不熱心公益」

▲網友路經廖老大茶坊旗艦店，貼出門市冷清的照片，大嘆台灣人不願意熱心做公益，遭網友集體開噴。（圖／取自「爆廢公社」）
▲網友路經廖老大茶坊旗艦店，貼出門市冷清的照片，大嘆台灣人不願意熱心做公益，遭網友集體開噴。（圖／取自「爆廢公社」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-26 10:13:462022-07-26 10:33:08

台灣賽車教父「廖老大」投入手搖飲戰局，創立「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」品牌，號召粉絲加盟開店、盈餘10%做公益。第一家加盟店竹北店已在7月中開幕。據了解，光是7月份全台就超過25家分店相繼開幕，不過卻有網友在臉書爆料「旗艦店都沒有人」，稱台灣人不願意熱心做公益，引發眾人非議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友路經廖老大茶坊旗艦店，發現門市人潮門可羅雀，和網路上開幕大排長龍的畫面大相逕庭，便在《爆廢公社》貼照感嘆：「阿鳥威，旗艦店欸怎麼都沒有人啦，剛剛買了一千挺了，看來台灣人不多願意熱心公益。」不過一句台灣人不熱心公益立刻犯眾怒，遭批是情緒勒索。

▲網友路經廖老大旗艦店，貼出門口冷清的畫面，認為台灣人不熱心公益，引發熱議。（圖／取自「爆廢公社」）
▲網友路經廖老大旗艦店，貼出門口冷清的畫面，認為台灣人不熱心公益，引發熱議。（圖／取自「爆廢公社」）
對於原PO將買飲料和做公益劃上等號，許多網友並不埋單，紛紛砲轟：「買飲料不等於公益好嗎」、「我都自己捐錢和捐物資，為什麼要透過別人」、「買飲料還不如全捐」、「對啦對啦，就你最熱心公益，熱心到要專程上來情緒勒索別人」、「買個飲料還要被道德綁架」、「花個1000元買飲料，然後把自己說得很有愛心，怎不直接捐弱勢團體」。

網路留言風向一面倒，還有人認為廖老大手搖飲相當本土的門面設計，「毫無美感，讓我下不了車去買飲料」。不過有56萬人追蹤的「廖老大」，粉專留言依舊人氣滿滿，網路粉絲相當捧場，推出愛心義賣商品也吸引超過1.6萬人按讚，還有粉絲曬出擁有滿滿一櫃愛心商品的畫面。

本名廖志賢的「廖老大」，是汽車零配件製造商琦玉集團、D2車隊的老闆，出身坎坷加上不平順的人生經歷，讓他成為「霸總」後相當熱心於公益。只是手搖飲加盟者雖每月須繳3000元給總公司作為慈善捐款，不過在牽涉到商業利益後，仍有民眾不認同這種公益方式。

▲根據廖老大粉專分享的照片來看，茶飲店人氣不俗。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）
▲根據廖老大粉專分享的照片來看，茶飲店人氣不俗。（圖／賽車教父-廖老大臉書，2022.05.22）

全家開賣「RedBull＋仙女紅茶」特調　倒入整罐紅牛催落

小七變大七？第一萬家7-11搶先看　變百貨「先幫店員QQ」

加盟廖老大飲料店反悔！他「1舉動」狂撈七萬　遭網罵翻

廖老大飲料店夯爆！公開加盟規定　網見金額狂讚：太佛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
79.07%20.93%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀