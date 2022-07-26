通膨發威！沃爾瑪砍財測、盤後殺低　成衣類銷售慘

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美國零售業巨擘沃爾瑪(Walmart Inc.)宣布調降第二季度及2023會計年度財測，理由是通膨導致消費者把更多預算花在食物等必需品，同時節制衣物、電子品等非必須商品的開銷。沃爾瑪盤後股價應聲下殺近10%，拖累電子商務巨擘亞馬遜(Amazon.com)、折扣零售商Target等競爭對手走軟。
沃爾瑪25日發布聲明稿宣布，Q2沃爾瑪美國同店(開店一年以上)銷售額(排除燃料)預料將年增6%，高於先前預期的4~5%，但食物及消耗品的營收佔比偏高、對毛利率造成負面衝擊。
沃爾瑪表示，食物通膨率達到雙位數、比Q1底還要高，這影響顧客對一般商品的消費能力，公司必須設法去化更多庫存、尤其是服飾類。Q2期間，沃爾瑪在去化庫存、管理價格以反映部分供應鏈成本及通膨，還有降低貨櫃相關倉儲成本方面，都有所進展。
沃爾瑪總裁兼執行長Doug McMillon表示，「食物及燃料通膨影響顧客的消費行為，雖然公司去化滯銷商品庫存的進展不錯，但沃爾瑪美國的服飾類別仍需進一步減價。我們預測下半年一般商品類別將面臨更多壓力；不過，沃爾瑪美國觀察到返校需求開始增溫，令人振奮。」
基於當前環境及公司下半年展望，沃爾瑪預測，Q2及全年度的淨營收成長率將達7.5%、4.5%。其中，Q2面臨10億美元外匯相關逆風，下半年則預料將面臨18億美元匯損。排除一次性項目的Q2、全年度本業每股盈餘預測恐分別下滑8~9%、11~13%。
CNBC、英國金融時報等外電報導，沃爾瑪先前原本預測，Q2本業每股盈餘將持平或略微上揚，全年度則會下滑約1%，
折扣零售巨擘Target最近也宣布下修Q2財測，6月預測淨利率(profit margins)將因為取消訂單、去化商品而受衝擊。Target把下修財測怪罪於商品庫存過多，許多小型家電等占空間的商品面臨需求下滑窘境。
沃爾瑪25日在正常盤下跌0.14%、收132.02美元；盤後下殺9.94%至118.90美元。競爭對手諸如Target、亞馬遜、梅西百貨(Macy’s)、一元商店Dollar General Corp.盤後也分別下挫5.05%、1.05%、4.20%、3.16%。
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資料來源-MoneyDJ理財網