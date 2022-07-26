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台中潭子槍擊「兇嫌身份曝」！疑為苗栗知名溫泉飯店主廚

▲台中潭子槍擊案，滷味攤曾姓老闆中槍身亡，如今爆出兇嫌疑為苗栗泰安某溫泉飯店主廚。（圖／記者爆料網）
▲台中潭子槍擊案，滷味攤曾姓老闆中槍身亡，如今爆出兇嫌疑為苗栗泰安某溫泉飯店主廚。（圖／記者爆料網）

編輯中心／綜合報導

2022-07-26 11:41:27

台中市潭子區一家滷味攤曾姓老闆，24日晚間遭41歲林姓嫌犯開3槍爆頭，送醫後仍宣告不治，據警方初步調查，殺人動機疑似是不滿前妻跟曾男走太近，而該名兇嫌的身份，也被起底，疑似是苗栗泰安某知名溫泉飯店的主廚，而該飯店還一度因為有偶像劇拍攝成為熱門打卡景點。

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全案源於24日晚間22時許，滷味攤曾姓老闆遭人以「行刑式槍擊」，頭部中彈倒臥在血泊中，現場目擊民眾表示在案發前，有看到2人共乘一輛車前來，其中一人下車開槍後就迅速離去，警方組成專案小組，連夜調查、全力緝凶，隨後鎖定41歲林姓男子涉有重嫌，他疑似是因近日撞見前妻和曾姓老闆走在一起，質疑兩人在交往，因此醋意大發到滷味攤前，對著曾男頭部開3槍，並朝太平區方向逃逸，再將車輛棄置在產業道路上。

據了解，該名兇嫌家住台中市大里區，疑似在苗栗泰安某知名溫泉飯店擔任主廚，而這家飯店曾經因偶像劇拍攝，一度成為熱門打卡景點，員工和老闆見看警方上門找人，都相當詫異，並提及林男工作認真及人際關係正常，未料會犯下槍擊命案。（編輯：林莞茜）

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