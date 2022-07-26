中華豆花「富二代吃法」老饕認了！全場推爆想學：太霸氣
冰涼爽口的豆花，相信是不少人消暑降溫的最佳良伴，其中老字號「中華豆花」更是台灣人童年最愛之一，小小一盒就能享受豆花的軟嫩鮮甜口感，而廣受大小朋友們歡迎。對此，就有女網友分享中華豆花「富二代吃法」，而引起眾人狂讚太厲害。
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，表示自己相當喜愛吃中華豆花，但她下秒提問「一次就吃4小盒！會很奇怪嗎？」表示家人都是拿一小盒享用，但她特別不一樣「都是四小盒一次倒入一個大碗公，這樣才有吃豆花的感覺呀」。
貼文一出，不少人紛紛佩服直言，「這個真的一小盒吃不爽，我也是一連吃三盒的人，留一盒只是為了隔天能吃」、「吃4盒也太厲害，甜的東西吃1盒就膩了」、「我也是一次吃四小盒，吃完一盒再開一盒」、「一次四盒太幸福了」、「厲害一次四盒倒碗公，吃貨！」、「你吃的方法霸氣又稚氣，太可愛了」、「大胃王耶，好豪邁的吃法」、「一次四盒，是富二代嗎」。
此外，還有行家曝光隱藏吃法，「我的撕一角用吸的，從不用湯匙吃，哈」、「這是吃童年回憶啊！我都拿吸管吸」、「+在奶茶裡，變豆花奶茶超好喝的！！！」、「好吃，樂趣是用湯匙切成很密的格子狀、或用吸管吸」、「外膜打開一小洞用吸的」。（編輯：陳雅雲）