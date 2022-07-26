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待遇比牛差？歐洲之星故障民眾困車站　揭夏季出遊交通亂

▲歐洲之星列車取消，導致旅客困在巴黎北站。（圖／翻攝自推特Thomas Reilly）
▲歐洲之星列車取消，導致旅客困在巴黎北站。（圖／翻攝自推特Thomas Reilly）

國際中心徐筱晴綜合報導

2022-07-26 12:15:432022-07-26 12:46:33

目前正值夏季假期，不少家庭都計畫好出遊旅行，但連接英國與法國的歐洲之星傳出故障，導致法國巴黎到里爾之間的路段臨時關閉，進而影響列車運行，4列歐洲之星列車臨時取消，許多旅客不僅旅行被迫中斷，甚至還被困在車站面臨混亂局面。

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歐洲之星在24日以及25日取消列車運行之後，造成許多旅客行程嚴重被打亂，而被迫困在車站的旅客拚命嘗試重新預定車班，但列車服務已經被延遲長達4小時。在英國聖潘克拉斯車站那頭，也傳出旅客排起長長隊伍的消息。

許多旅客被告知24日可能得在巴黎過夜，但即使如此也無法保證能夠在25日搭上前往英國倫敦的列車。有民眾表示「原本應該要在24日坐上火車，但因為列車被取消，只能繼續待在這」、「晚上8點的列車被延誤到8點半，8點半又被延誤到10點半，如果再被取消，我們該怎麼辦？」還有民眾憤怒指出「這簡直是一場鬧劇」。

歐洲之星發言人表示，由於線路關閉，包括歐洲之星在內，所有列車服務都必須改道，這勢必會減慢列車行程。「我們最不想做的就是延遲或取消服務。事實上，為了避免這種情況，我們很謹慎地加快時間表。」

但隨著暑假到來，近來各地交通都出現混亂狀況，上週末在英國多佛港排隊等待搭乘跨海渡輪的乘客苦苦等了11個小時，另外也有超過3萬輛汽車擠在港口，英法海底隧道也同樣出現嚴重壅塞的情況，民眾被迫在路邊刷牙換衣服，甚至還得把戶外當成公共廁所。外媒表示英法海底隧道成一個「假期地獄熱點」，更指出度假民眾受到的待遇「比牛還差」。

對此，英國官員指責法國未能在邊境配置足夠的人員，法國則將延誤歸咎於英國退歐帶來的額外檢查，才會造成壅塞，讓民眾被迫滯留。

在英國脫歐之後，持有英國護照的民眾在通過英法海底隧道或是搭上歐洲之星列車時，都必須出示護照蓋章。而穿越英吉利海峽的交通量已恢復到新冠肺炎疫情大流行前的水平，檢查量增加造成通行速度減緩。

雖然交通混亂的情況已經在25日早上緩解，但肯特郡議會高級公路經理托比（Toby Howe ）指出這週末是暑假中第二個最繁忙的度假週末，交通量可能會再次增加，「這是一個相當脆弱的情況，即使只有短短的一段時間也會引起問題。」

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