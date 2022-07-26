余天小中風、余苑綺癌症佈滿全身　李亞萍落淚：感謝關心

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李亞萍說，余天每天回家說好像要熱到昏倒了，其實是心力交瘁，為了女兒的事情晚上很難睡得安穩。余天現在到榮總去，檢查後確實是後脖子血管有2根堵塞，腦部也有血塊，還好及時到醫院，現在吃藥讓阻塞慢慢去化掉。
李亞萍指出，余天的右眼整個腫起來、兩眼不平衡，一邊高、一邊低，而且右眼逐漸看不見，還有右手、右腳都抬不起來，抓東西也抓不到，所以她就覺得不對勁，與兒子余祥銓帶著余天到醫院檢查，目前要觀察5天到一星期。
「余天每天只睡5小時」，李亞萍表示，余天起床就到國會來，談事情一直談，從上午到下午4點多到家，晚上再跑一下攤，她覺得余天太勞累了，但公事上繁忙是難不倒他們，最主要是女兒病情一直在惡化，沒有進步，那種錐心之痛，是難以言喻。
至於余天辦公室發表聲明是中暑，李亞萍表示，辦公室職員搞不清狀況、不敢隨便講，所以說是天氣熱是中暑。醫生說有點小中風，不過先前血管又自己通了，余天「皮皮的」不去醫院，還好余祥銓跟她積極把余天硬架著到醫院去。
不過談到余苑綺的病情，李亞萍多次哽咽。李亞萍說，包括榮總、耕莘等醫院的所有醫生對於余苑綺病情都束手無策，營養不良、輸血也無效，也都不能做治療、化療，余苑綺現在很痛苦，站也不能站，連站都會痛，一定要吃止痛藥，一定要吃嗎啡才可以舒緩一點。
「余苑綺的癌症已經佈滿全身」，李亞萍說，謝謝大家給余苑綺集氣，希望余苑綺的病能夠好，有多一點時間陪小孩、家人；余苑綺現在的小腿跟大腿只跟手臂差不多細，她看到真的很難過，感謝大家幫余苑綺集氣。