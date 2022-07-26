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《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》8 月 30 日臺北文華東方酒店舉辦

▲ 《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》8 月 30 日臺北文華東方酒店舉辦
▲ 《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》8 月 30 日臺北文華東方酒店舉辦

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2022-07-26 12:55:00

經過過去兩年的不確定，米其林終於確認 2022 年《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南》星級餐廳名單發布會以及晚宴將在 2022 年 8 月 30 日於臺北文華東方酒店舉行，指南名單也將首度納入臺南與高雄兩座新城市。

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此次晚宴邀請分別出身於不同地方包括臺中、屏東以及宜蘭的三位在地主廚，連同三位深耕在地的特邀主廚聯合獻藝，呈現六道精彩菜色，向這塊土地多元的餐飲文化致敬，其豐富的餐飲風貌帶來的活力與能量，吸引了來自全世界的頂尖人才。

三位在地主廚包括臺北米其林二星餐廳態芮主廚何順凱、臺北米其林一星餐廳天香樓主廚楊光宗、以及臺北米其林一星餐廳米香主廚陳永華。新加坡出身的臺中米其林二星餐廳 JL Studio 大廚林恬耀、臺北米其林二星餐廳 Logy 日籍主廚田原諒悟，以及臺北米其林一星餐廳雅閣香港出身的大廚張國邦也將共襄盛舉。幾位大廚將向在地飲食風味與食材致敬，並從代表性的街頭美食取材與發想菜色。

必比登推介名單公布

今年的必比登推介名單將於星級餐廳發布會一週前的 8 月 23 日發布。《米其林指南》必比登推介以及星級餐廳的評選標準全球一致，米其林評審員會針對所有的料理種類評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式 —— 在每年年度的發布會之前，先即時新增新入選的餐廳名單。自 2022 年 4 月 13 日以來，每月第二個星期三，即時新增名單將發布於《米其林指南》網站以及 App（可於 iOS 及 Android 下載）上。希望透過這樣固定的發布與更新，能提供更多關注這些餐廳的機會，也能定期支持並發掘新餐廳。

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